Narren weichen aus: Lachen im Burghof

Faschingsbeginn – und wieder kein Narrenwecken vor dem Laaer Rathaus: Corona-bedingt musste auch heuer der Auftakt in die fünfte Jahreszeit ausfallen. „Am Laaer Stadtplatz ist es nahezu unmöglich, eine lückenlose 2G-Kontrolle durchzuführen, da es sehr viele Zugänge gibt“, weiß Faschingsfreunde-Präsident Karl Lippert. Deshalb wurde der Auftakt auch heuer abgesagt.

„Corona trifft uns sehr hart, so wie wahrscheinlich jeden Verein, der in der Öffentlichkeit auftritt“, gesteht Lippert: „Es werden auch unsere Faschingsveranstaltungen „LAArisch guat“ im Jahr 2022 ausfallen. Und der Rummel am Faschingsdienstag am Stadtplatz in Laa ist ebenfalls noch sehr wackelig“. Die Narren bleiben aber positiv, was die Zukunft der Vereinsarbeit betrifft: „Als Faschingsnarren sehen wir es als unsere Pflicht, den Menschen den Humor wieder näher zu bringen“, sagt der Präsident: „Man hat ja in letzter Zeit das Lachen fast verlernt.“

Aufgeben wollen die Faschingsfreunde nicht. Auch wenn es in diesem Fasching Narrensitzungen im herkömmlichen Sinn geben wird, planen Stadtgemeinde und Faschingsfreunde derzeit an einem Open Air-Event im Burghof: „Ein verkürztes „LAArisch guat“ quasi, bestätigt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Am Samstag/Sonntag 12. bzw. 13. Februar ist ein einstündiges Programm im Burghof geplant, bei Schlechtwetter wird auf das folgende Wochenende verschoben. „Wir hoffen, dass wir diesmal schneller als das Virus sind“, sagt Lippert, dessen Vereinsmitglieder für das Programm bereits in den Startlöchern stehen.

Bei zahlenmäßigen Beschränkungen gilt: Wer zuerst kommt, darf zuerst hinein. „Und wenn die dann aktuellen Regelungen es zulassen, wollen wir auch Speis und Trank ausschenken“, kündigen Lippert und Ribisch an.

„Wir fühlen uns nach wie vor unserem Publikum verpflichtet und bemühen uns, auch solchen schwierigen Zeiten mit einer geballten Ladung Humor zu begegnen“, stellt Narrenpräsident Karl Lippert klar: „Anders kann man meiner Meinung nach so eine drastische Situation nicht meistern!“