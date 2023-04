„Mit Neuverschuldung sehr sorgsam umgehen“

Die frisch angelobte Finanzstadträtin Cornelia Kallaus (ÖVP) präsentierte dem Gemeinderat gleich mal ein umfangreiches Zahlenwerk: den Rechnungsabschluss 2022. Vorbereitet hat ihn noch ihr Vorgänger Werner Überall, der aus persönlichen und beruflichen Gründen den Gemeinderat verlassen hat (wir berichteten).

Die Schulden haben sich auf 13,5 Millionen Euro erhöht (2021: 11,7). Das hängt damit zusammen, „dass wir die Haftung für die Therme Laa in ein Darlehen umgewandelt haben“, erklärt Kallaus. Langfristig soll dies zur finanziellen Einsparung verhelfen. Die Schuldendienst-Auszahlungen liegen bei 2,4 Millionen Euro. 2022 wurde die letzte Kreditrate für den Umbau der Burg bezahlt. Und: Das Schuldenabbau-Programm „Modell Laa“ ist zu Ende gegangen.

Finanzierungshaushalt „lässt uns besser dastehen, als wir sind“

Laa hatte 2022 Erträge von 25,3 Millionen Euro: Die größten Einnahmen stammen aus Ertragsanteilen (6,5) und Kommunalsteuern (2,6). Die Aufwendungen liegen bei 21,2 Millionen Euro, größte Position ist die NÖKAS (Krankenanstaltsbeitrag) mit 1,8 Millionen Euro, gefolgt von der Sozialhilfeumlage mit 1 Million Euro.

Das Plus von 1,9 Millionen Euro an liquiden Mitteln sieht zwar im Finanzierungshaushalt gut aus, sagt Kallaus. „Aber nur auf den ersten Blick.“ Das Plus sei auf Einmaleffekte, wie zum Beispiel die im Amtshaus eingelangten Anschlussgebühren für das Ärztezentrum „LaaPlus“, zurückzuführen. Die Gemeinde hat auch 300.000 Euro als Teuerungsausgleich erhalten, „die aber erst für 2023 verwendet werden dürfen“. Der Finanzierungshaushalt stelle sich daher verzerrt dar: „Er lässt uns besser dastehen, als wir sind, auch wenn wir mit unseren Finanzen auf soliden Beinen stehen.“

Finanzstadträtin Cornelia Kallaus Foto: Elke Wolfbeisser

Wir haben ein bisschen Luft für die zukünftigen Projekte, aber man muss auch sehr sorgsam mit der Neuverschuldung umgehen. Cornelia Kallaus, Finanzstadträtin

Laa kann aus dem Kommunalinvestitionsprogramm die volle Fördersumme ausschöpfen, mit der letzten Beantragung 2022 fließt diese in Kanalprojekte. 2023 erwartet man eine Förderung von 600.000 Euro, die je zur Hälfte für die Infrastruktur und Energiemaßnahmen (wie Photovoltaikanlagen) verwendet wird. Die Finanzstadträtin betont: „Wir haben ein bisschen Luft für die zukünftigen Projekte, aber man muss auch sehr sorgsam mit der Neuverschuldung umgehen.“

Nur FPÖ-Gemeinderätin Sonja Böhm hat sich beim Rechnungsabschluss ihrer Stimme enthalten: „Man muss wirklich gut Einblick haben und im Moment habe ich das einfach nicht, das sage ich ganz ehrlich“, begründet sie.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.