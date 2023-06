Big Band Night im Reichensteinhof

Die von Andreas Schacher gegründete Big Band ist seit 1997 fixer Bestandteil des kulturellen Geschehens. In der Big Band Night stellen auch die Nachwuchsmusiker der Musikschule mit einem Big Band Ensemble ihr Können unter Beweis. Erstmals ist auch die Big Band der Stadtkapelle Laa unter Franz Hiesberger mit dabei. Nach dem Gastauftritt der Poysdorfer in Laa, folgt nun der Gegenbesuch in Poysdorf.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erbeten. Alle freuen sich auf das Open Air, bei Schlechtwetter ist das Kolpinghaus die gute Alternative.