In Laa trauert man um die ehemalige Vizebürgermeisterin Erika Winkler, die am 25. Februar völlig unerwartet im 76. Lebensjahr verstorben ist.

Obwohl für sie die Familie an erster Stelle stand, engagierte sich Winkler bei vielen Organisationen. Da Bücher ihre große Leidenschaft waren, übernahm sie 1972 die ehrenamtliche Leitung der städtischen Bücherei und arbeitete dort bis zu ihrem Lebensende mit. Auch in der Volkshochschule Laa war sie im Vorstand tätig und hatte in der Zeit von 1974 bis 2001 die Leitung inne.

Der legendäre Flohmarkt ist untrennbar mit dem Namen Erika Winkler verbunden. Fand dieser zuerst nur zwei Mal im Jahr im Alten Rathaus statt, wurde er später im alten Feuerwehrhaus zur monatlichen, gut besuchten Einrichtung. Alle Einnahmen kamen kulturellen oder sozialen Projekten zugute. So unterstützte sie auch Hilfsgütertransporte nach Rumänien.

Winkler war Vorstandsmitglied bei verschiedenen Vereinen, zuletzt engagierte sie sich intensiv beim Verein „Behindert - Besonders - Anders“.

Auch politisch aktiv

Und auch politisch war Winkler aktiv: 1989 wurde sie Gemeinderätin, später Umweltstadträtin und von 1996 bis 2005 Vizebürgermeisterin. Für all ihre Tätigkeiten erhielt sie den Ehrenring der Stadt Laa sowie viele weitere Auszeichnungen von Vereinen, Organisationen und der Partei.

Die Verabschiedung findet im Rahmen einer Messe am Samstag, den 9. März um 11 Uhr in der Stadtpfarrkirche Laa statt.