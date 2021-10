Laa: Spatenstich für dritten Spar-Supermarkt

Spar-Kaufmann Diethard Kauder ist Nahversorger und SPAR-Kaufmann aus Leidenschaft. Am Dienstag, 12. Oktober, erfolgte nun der Spatenstich für ein weiteres seiner Projekte. In den nächsten Monaten entsteht im LaaPlus ein neuer Spar-Supermarkt . Am 12. Oktober war der offizielle Spatenstich - eröffnet wird voraussichtlich im Sommer 2022.

Michael Pfabigan Erstellt am 13. Oktober 2021 | 13:06