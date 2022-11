30 neue Bäume am Taschlbach

Über 30 Bäume wurden in Ladendorf im Bereich zwischen der Gemeindebrücke am Ufer des Taschlbachs und dem Areal um die Kläranlage gepflanzt. Die Vorbereitungen dafür umfassten nicht nur ein gewisses Pensum an Zeit, sondern auch intensive Verhandlungen.

Mit allen Wohnhauseigentümern entlang des Taschlbachs wurde Kontakt aufgenommen, die einzelnen Baumsorten wurden individuell abgeklärt und die jeweiligen Wünsche der Bewohner nach Möglichkeit berücksichtigt.

Zudem wurde die geänderte Bachpflege mit dem Dachverband in mehreren Gesprächsrunden abgestimmt und eine für alle Seiten sinnvolle Variante gefunden. Die Marktgemeinde Ladendorf erklärte sich bereit, dahingehend unterstützend zu wirken. Leo Köhler, der Eigentümer von SKT Köhler Baumpflege, wirkte sehr unterstützend in diesem Projekt.

Bei der örtlichen Gärtnerei Stremnitzer schaffte man die Bäume an. „Ich freue mich, dass dieses lang gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt wurde. Es war das berühmte ‚Bohren harter Bretter‘ zusammen mit viel Überzeugungsarbeit - die Freude ist daher umso größer“, äußert sich Ladendorfs Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP) stolz über die bereits seit Längerem geplante Umsetzung des Baumprojekts.

