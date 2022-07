Alkolenker ohne Führerschein flüchtete nach Kollision mit Radler

Werbung

Der 51-jährige Radfahrer wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verletzungen in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. Der Autolenker wurde ausgeforscht, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Der 52-Jährige wird angezeigt.

Ein Zeugenhinweis und Ermittlungen der Polizei führten zu dem Fahrerflüchtigen. Er wurde um 22.45 Uhr, rund drei Stunden nach dem Unfall, an seiner Wohnadresse angetroffen. Ein Alkomat-Test verlief positiv, teilte die Exekutive mit. Der 52-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Er stammt wie der Radfahrer aus dem Bezirk Mistelbach.

