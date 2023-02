Angeklagter war ein echtes Überraschungsei

Von einer unschuldigen Verantwortung des Mandanten (33), den er für einen Kollegen als Substitut vertrat, ging Verteidiger Bernhard Schuller aus. Was er dann in einer Verhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung mit selbigem erleben sollte, glich einem Überraschungspaket.

Ursprünglich hatte der Erste Staatsanwalt Peter Zimmermann Diebstähle in Korneuburg und Neustadtl an der Donau (Bezirk Amstetten), die Ende April, Anfang Mai letzten Jahres begangen wurden, angeklagt. Wenige Tage vor der Verhandlung flatterten aber noch mehr Strafanträge gegen den 33-Jährigen ein, wegen Einbrüchen in Ladendorf, Gerasdorf, Stockerau und Rohrbach (OÖ). Der Verteidiger war darauf eingestellt, diese Fakten getrennt zu verhandeln, da die Frist für die notwendige Vorbereitung unterschritten würde.

Aber, siehe da: Der Georgier, der sich bisher – gelinde gesagt – nicht sehr kooperativ verhielt, hatte plötzlich nichts dagegen, die anderen Einbrüche – womit es dann elf waren – gleich mitzuverhandeln, was einen verständlicherweise verdutzten Anwalt hinterließ. Das war’s aber noch nicht.

„Das ist zu wenig Strafe für mich.“

Zeigte er sich bisher maximal zu den Taten geständig, bei denen DNA- oder Fußspuren gefunden wurden, erklärte er dem Schöffensenat: „Ich bin zu allen Fakten geständig. Ich möchte, dass heute ein Urteil gefällt wird.“

Worauf der 33-Jährige in seinem spontanen All-in-Geständnis allerdings bestand, war, dass er als Einzeltäter gehandelt habe. Angesichts eines fast hundert Kilo schweren Tresors, der in Rohrbach gestohlen wurde, auch für die vorsitzende Richterin Xenia Krapfenbauer eine schwer zu glaubende Einlassung.

Das rechtskräftige Urteil lautete schließlich auf viereinhalb Jahre unbedingte Freiheitsstrafe, und auch da ließ der 33-Jährige aufhorchen: „Das ist zu wenig Strafe für mich.“ Passiert auch nicht alle Tage.

