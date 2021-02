Die Natur wirkt sich positiv auf die Gesundheit und die Konzentrationsfähigkeit von Kindern aus. Naturpark-Schulen und Naturpark-Kindergärten setzen deshalb einen Schwerpunkt auf das Lernen in und von der Natur vor ihrer Haustür. Das neue Handbuch soll den Pädagoginnen und Pädagogen der Naturpark-Volksschule Ladendorf Anleitungen liefern, wie sie sich die Natur beim Unterrichten zum Werkzeug machen können. „Die Natur ist hier nicht bloß die Zugabe, sondern ein wichtiges Mittel, um die fachspezifischen und fächerübergreifenden Unterrichtsziele zu erfüllen“, erklärt Naturpark Betreuerin Julia Friedlmayer bei der Überreichung eines Exemplars an die Naturpark-Volksschule Ernstbrunn.

„Ich freue mich, dass wir die Handbücher gerade in dieser besonderen Zeit überreichen können, in der das Unterrichten im Freien so weit wie möglich empfohlen wird“, so Jasmine Bachmann, Geschäftsführerin des Vereins Naturparke Niederösterreich. Die Kinder hätten durch das Lernen im Freien weniger Stress, könnten sich besser konzentrieren und die Klassengemeinschaften würden außerdem gestärkt werden, so Bachmann weiter. Der Einsatz in Niederösterreichs Schulen könnte auch dazu beitragen, dass Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler bei der nächsten Studie nach dem Vorbild des Deutschen Jugendreports von Karmasin Research & Identity im Auftrag des Landes Niederösterreich beim Wissen über die Natur besser abschneiden.

Ladendorf war 2016 die erste Schule in der Naturpark-Region, die mit dem Zertifikat Naturparkschule ausgezeichnet wurde. Alle vier Jahre wird mit einer externen Beraterin evaluiert. Im Rahmen dessen wurde auch die zukünftige Zusammenarbeit geplant und ein Ideenaustausch fand statt. "Die Vorfreude auf gemeinsame Momente mit den Kindern in der Natur ist groß. Bis dahin mangelt es nicht an Ideen und Möglichkeiten", sagt Naturpark-Volksschule Ladendorf Silvia Piringer .