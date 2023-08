Aus Arztwohnung wurde ein interdisziplinäres Gesundheitszentrum

Nach gründlichen Renovierungsarbeiten der ehemaligen Ladendorfer Arztwohnung wurde am 19. August das neue „Zentrum für körperliche und seelische Gesundheit” feierlich in Anwesenheit von Landtagspräsident Karl Wilfing und Bürgermeister Thomas Ludwig eröffnet.

Christian Balazs, Arzt für Allgemeinmedizin, betreibt seit Juli 2021 eine Ordination für Allgemeinmedizin in Ladendorf. Er und sein Team haben es während dieser Zeit geschafft, eine große Hürde - nämlich die der interdisziplinären Versorgung - zu überbrücken. Ein breites Spektrum an medizinischen Leistungen unter einem Dach wird den Ladendorfer Patienten geboten. Im Gegensatz zu vielen Facharztzentren stehen sie intern in ständigem Austausch miteinander, um den Patienten eine bestmögliche Versorgung zu bieten. Das bedeutet, dass Patienten nicht lange auf Befunde warten müssen und sich dadurch lange Wartezeiten und Wegstrecken ersparen. Dieses Konzept ist sozusagen einmalig in Österreich.

Da sich das Team so vergrößerte, war ziemlich bald der Bedarf nach mehr Platz gegeben. Der Gebäudeteil der Praxis, in der sich vormals die Wohnung des Gemeindearztes befunden hatte, wurde geschickt mit der bereits bestehenden Praxis verbunden, wodurch ein großflächiges Arztzentrum entstand. So wartet jetzt zum Beispiel ein gemütlicher Gesprächsraum mit Couch und Grünblick auf die Besucher der Gesundheitspsychologin, wo bislang noch eine akribisch genaue Zeiteinteilung von Nöten war, damit sich die Ärzte die Praxisräume teilen konnten.

Bürgermeister Thomas Ludwig erinnerte sich in seiner Ansprache amüsiert an die Zeit zurück, in der die Praxis von Kurt Ferner gerade von Balazs übernommen wurde und Balazs Zweifel gehegt hatte, ob er denn genügend Patienten anziehen würde. Im krassen Gegensatz dazu etwa zwei Jahre später sehe man, dass die Praxis für die medizinischen Aktivitäten viel zu klein geworden sei, da so viele Patienten - auch aus der Umgebung - nach Ladendorf kämen.

Landtagspräsident Karl Wilfing hob die Wichtigkeit des Vertrauens in die Ärzte hervor. Neben Problemen wie Nahversorgung und Grundschulen kämpfen gerade kleinere Gemeinden heutzutage mit dem Mangel an Ärzten. „Die Gemeinde Ladendorf hat das Glück, großartige Ärzte und ein tolles Team zu haben. Die Lindenallee ist ein Naturjuwel direkt vor der Tür der Praxis, und allein ein kurzer Spaziergang kann schon zur seelischen Gesundheit beitragen, wenn man dafür offen ist“, begeisterte Wilfing die Besucher bei seiner Festrede. Der Gemeindebauhof habe zudem gut mitgeholfen, um auch die nötige infrastrukturelle Voraussetzung bieten zu können, damit die Ärzte gut arbeiten können.

Das Ladendorfer Ordinationsteam besteht derzeit aus zwei Allgemeinmedizinern, einem Neurologen, einer Psychologin, einer Diätologin und einer Masseurin. Während die Allgemeinmedizin eine Kassenstelle ist, sind die anderen Leistungen privat.