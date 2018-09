„Ich freue mich, dass dies regelmäßig zustande kommt“, so Bürgermeister Thomas Ludwig über das Regionsfest der „Leiser Berge“, das heuer zum dritten Mal in der Marktgemeinde über die Bühne ging.

Vergangenen Sonntag fanden sich wieder – diesmal acht - Direktvermarkter aus der Region am Platz neben dem Gemeindezentrum zusammen, um Besucher mit Schmankerl zu verköstigen. Der offiziellen Eröffnung samt Bieranstich stand dank Martina Mechtler, die spontan ein Bierfass – das von Manfred Mechtler gesponsert wurde – auftrieb, nichts mehr im Wege. Leo Köhler war für die schöne Gelände-Dekoration und deren Aufbau verantwortlich. Umrahmt wurde das Fest vom Musikverein. Nachmittags gab es eine Trachtenmodenschau.

„Beim Erdäpfelfest findet sich das, was die Kleinregion und deren Lebensstil ausmacht“, so Ludwig. Zahlreiche Besucher und Ehrengäste waren dabei, unter ihnen Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer sowie Landtagsabgeordneter und Gnadendorfs Bürgermeister Manfred Schulz.

Natürlich waren ebenso die anderen Leiser- Berge-Gemeinden vertreten, so auch Asparns Bürgermeister Manfred Meixner und Horst Gangl, Regionalentwicklungsverein-Obmann und Ernstbrunner Bürgermeister. Für Niederleis kam der geschäftsführende Gemeinderat Roman Maschek.

Gangl informierte die NÖN auch über Neuigkeiten: So soll bald eine neue Regionskarte – in klassischer Papierform – erscheinen: „Sie befindet sich bereits in der Endkontrolle.“ Für Ende Oktober ist zudem ein Highlight angedacht: eine Leiser-Berge-Regions-App.

In Zukunft soll man auf dieser Sämtliches über die Region erfahren können: Infos über Gastronomie, Direktvermarkter, Schlafunterkünfte, Wege und Veranstaltungen. Auch das Mobilitätsangebot soll Platz haben: „Vom ISTmobil über die Naturparkbusse bis hin zur Regiobahn“, so Gangl zur NÖN.