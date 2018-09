Geballte Information beim Abschnittsfeuerwehrtag des Abschnittes Mistelbach in Ladendorfer Gemeindezentrum: Abschnittsfeuerwehrkommandant Harald Schwab berichtete über die wichtigsten Ereignisse seit dem letzten Jahr und über die besonderen Leistungen seiner Feuerwehrleute.

Das Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen in Gold erhielten Jacqueline Teufel, Christoph Weintrager und Christian Gruber (Asparn), sowie Christian Kriebaum, Thomas Fidler und Julian Eckelhart (Höbersbrunn). Lukas Brunnhuber und Thomas Maurer (Asparn), sowie Christian Latschka (Betriebsfeuerwehr LK Mistelbach) und Michael Olbrich (Niederleis) holten das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold. Beim Landeswasserdienstleistungsbewerb in der Steiermark in Fürstenfeld absolvierten Ingrid Graf (Atzelsdorf) und Gerald Gail (Wilfersdorf) das Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold.

Im Katastrophenhilfsdienst ist Bernhard Fenz neuer Zugskommandant, Martin Schmid erster Stellvertreter (beide Frättingsdorf), zweiter Stellvertreter ist Markus Gabmaier (Paasdorf). Der neue Abschnittssachbearbeiter für „Fahrzeug- und Gerätedienst“ ist Josef Laber (Mistelbach).

2020 wird Eibesthal Bewerbe ausrichten

Auch eine Termin-Vorschau gab es: Neben Ausbildungsmodulen findet am 27. Oktober das Fertigkeitsabzeichen „Melder“ in Schrick statt. Der Bewerb um das NÖ Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Gold ist am 10. November in Tulln. Am 16. Februar 2019 findet in der LFS Mistelbach die Kommandantenfortbildung statt, am 15. März der Bezirksfeuerwehrtag in Ladendorf. Dort gibt es am 16. Juni auch den Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb. 2020 richtet diesen die FF Eibesthal aus, die dann auch 135 Jahre feiert.

Wie reibungslos die Arbeit der Feuerwehren im Bezirk funktioniert, hätten die Wehren bei den Hochwasser- und Flutereignissen im Sommer gezeigt, war unisono Tenor der Dankesworte der Ehrengäste.

Auszeichnungen