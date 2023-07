Ferienspiel-Ziel: Kinder für das Orchester zu begeistern

Knapp 30 Kinder fanden sich beim Ferienspiel des Musikvereins Ladendorf im Gemeindezentrum ein. Die Musiker hatten für die jungen Teilnehmer vier Stationen vorbereitet. Dabei wurden die unterschiedlichen Instrumentengruppen nicht nur erklärt, sondern jedes Kind hatte die Möglichkeit selbst zu testen, ob man einen Ton herausbekommt.

Neben der Vorstellung und dem Austesten der Blech- und Holzblasinstrumente gab es auch einen kleinen Rhythmik-Workshop, der mit Begeisterung angenommen wurde. Zu guter Letzt gab es auch noch eine Bastelstation, bei der eine „Klapperschlange“ gebastelt wurde, mit der man ebenso musizieren konnte.

„Mir hat das Ferienspiel beim Musikverein total Spaß gemacht, weil ich die meisten Instrumente gar nicht kannte. Bei einigen habe ich heute sogar schon einen Ton herausbekommen“, erzählte eines der Kinder voller Stolz.

„Wir freuen uns, dass die Resonanz auf dieses Ferienspiel so groß war, denn uns ist es ein großes Anliegen, dass wir die Freude an der Musik an ganz viele junge Menschen weitergeben können und idealerweise sehen wir einige der Kids bald auch bei den 'WindKids', unserem Jugend-Orchester“, zog Kapellmeister Norbert Schmiedbauer erfolgreich Bilanz.