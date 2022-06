Ladendorf: Großes Fest für Pfarrer Pischtiak

Werbung

Walter Pischtiak kam 1968 nach Ladendorf. Der Konsistorialrat und Monsignore war 48 Jahre Pfarrer in Ladendorf und ist noch immer seelsorgerisch tätig, bei ihm heißt das i.R. nicht Pfarrer in Ruhe, sondern „Pfarrer in Reichweite“.

Zur Jubiläumsfeier des 83-jährigen Geistlichen kamen Vertreter der Gemeinde, aller Vereine, FFs und Pfarren. Der Kirchenchor umrahmte die Messfeier, wobei Pfarrer Helmut Scheer, Prälat Matthias Roch, Thomas Vielnascher und Pfarrvikar Georg Henschling den Jubilar unterstützten.

Pfarrgemeinderätin Michaela Zeiler moderierte, der SC Ladendorf und Obmann Reinhard Mayer überreichten ihm eine personalisierte Dress seines Lieblingsklubs Austria Wien. Von der Pfarre Niederleis bekam Pischtiak einen Bildband mit Fotos von seinem Wirken in Niederleis. Die FF Ladendorf überreichte einer Urkunde und „was zum Beißen“.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.