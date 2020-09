Bereits zum 17. Mal fand in diesem Jahr der Projektmarathon der Landjugend statt. Meldeten sich im ersten Jahr sechs Gruppen zum Wettbewerb, waren es heuer rekordverdächtige 133 Teams.

Die erst Ende 2019 gegründete Landjugend Ladendorf zögerte nicht lange und meldete sich zu dieser Herausforderung an. Am 28. August war es so weit, um 16 Uhr sollten die 17 mitwirkenden Jugendlichen erfahren, was ihre Aufgabenstellung sein sollte, die bisher „top secret“ war.

Von diesem Zeitpunkt an blieben dem Team 42 Stunden, um die Anforderungen bestmöglich umzusetzen. Die Aufgabe wurde von der Gemeinde erstellt und sollte der Gemeinde zugutekommen. „Von der Gemeinde, für die Gemeinde“, erklärte Ladendorfs Bürgermeister Thomas Ludwig seine Vorgabe.

Die Spannung war spürbar groß, als der Bürgermeister dem Obmann der Landjugend, Patrick Meißl, die Aufgabenstellung überreichte. Diese lautete: Einen Waldlehrpfad in der Lindenallee, die bald ihren 300. Geburtstag feiert, zu errichten, der speziell für die Kinder der Schule Ladendorf von Nutzen sein soll. „Der Kreativität kann freier Lauf gelassen werden“, ermunterte Thomas Zeitelberger, Pressesprecher der Landjugend und Betreuer des Projektmarathons.

Material spendete das Raiffeisen Lagerhaus. Der Geschäftsführer des Standortes Mistelbach, Alfred Hiller kam eigens, um dem Ladendorfer Team Glück zu wünschen.

Die Zeit lief nun und die Landjugend machte sich an die Arbeit. Am Nachmittag des 30. August begutachtete unter anderem Bürgermeister Thomas Ludwig das vollendete Werk vor Ort. Durch Covid-19 bedingt wurde die Präsentation ohne die sonst übliche Einladung an die Bürger vorgenommen.

Die Landjugend hatte sich zweifellos ins Zeug gelegt und einige originelle Ideen erfolgreich umgesetzt. Nun heißt es geduldig abwarten bis zum „Tag der Landjugend“, der im März 2021 in Wieselburg geplant ist, wo die Prämierung der Projekte stattfinden wird.