Mehr Leistung von modernen Windrädern

Der Windpark Ladendorf-Kreuzstetten-Hipples soll verdichtet und in einigen Fällen mit moderneren Windrädern ausgestattet werden: In der Vorwoche gab es in Ladendorf und den betroffenen Ortsgemeinden Herrnleis und Neubau entsprechende Infoveranstaltungen, Kreuzstetten folgt nächste Woche. Konkret sollen auf Ladendorfer Gebiet sieben neue Windräder mit einer Nabenhöhe von rund 170 Metern errichtet werden.

Auf Kreuzstettner Gebiet werden zehn alte Windräder durch modernere, 167 Meter hohe Anlagen, ersetzt. „In einigen Fällen muss dazu der Windradstandort leicht verschoben werden, weil die höheren Windräder auch andere vorgeschriebene Abstände haben“, weiß Christoph Bruny von ImWind. Das Repowering und Verdichtungsprojekt ist ein Gemeinschaftsprojekt von Windkraft Simonsfeld, ImWind und vetureal, um eine aufeinander abgestimmte Planung sicherzustellen.

Abgeschlossen soll das Projekt 2028 sein: „Eine transparente Planung ist uns gerade in Ladendorf wichtig“, sagt Bruny: Vor zehn Jahren, als die ersten Windräder errichtet wurden, war das ein massives Politikum: „Das hat damals alle sozialen Strukturen und viele Familien in der Gemeinde gespalten“, erinnert sich Bürgermeister Thomas Ludwig. Das soll dieses Mal nicht geschehen.

Frühe Bürger-Info gegen Streit um Windräder

Deshalb haben er und der Gemeinderat auf diese frühe Bürger-Info gedrängt. Zudem will er erreichen, dass alle Ladendorfer etwas von den Windrädern haben: „Die Gemeinden verdienen zwar gut mit den Windrädern, aber beim Bürger kommt das inhaltlich nicht an“, weiß der Bürgermeister. Daher ist geplant, mit den Windradbereitern eine Energiegemeinschaft zu gründen: „Wenn man Strom billiger bekommt, hat jeder etwas von den Vorteilen“, sagt Ludwig.

Konkret würde das so funktionieren, dass die Energiegemeinschaft ein Windrad pachtet und (einen Teil) des Stromes in das Ortsnetz einspeist, wie das auch PV-Anlagenbesitzer tun können. Die Produzenten bekommen mehr für ihren Strom, als vom regulären Energieanbieter, der bezogene Strom aus dem Gemeinschaftsnetz ist billiger, als beim Netzbetreiber. An den entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen wird derzeit gefeilt.

Stichwort Windräder: Erwartet sich Ludwig wieder Emotionen, wie vor zehn Jahren? Da wagt er keine Aussage. Zumindest bei der Präsentation der Pläne in Ladendorf war es weitgehend ruhig, nur einmal wurden Emotionen laut. Einwände aus Neubau würde er verstehen, da geplante Windräder direkt in der Sichtachse der Bewohner am Ortsrand liegen. „Klar ist es ein massiver Eingriff in unser Landschaftsbild. Aber die Abhängigkeit von Atomstrom oder fossilen Energieträgern will auch keiner mehr,“ sagt Ludwig.

Moderne Windräder für ältesten Windpark im Bezirk

Alt-Windräder sollen auch im Windpark Schrick 1 und im Windpark Höbersbrunn durch neue ersetzt werden. Der Windpark Schrick 1 der Ökoenergie Wolkersdorf neben der Autobahn westlich des Ortes ist einer der ältesten Windparks im Bezirk und wurde Anfang der 2000er-Jahre errichtet. Insgesamt sollen hier sieben Windkraftanlagen durch modernere mit einer Nabenhöhe von 166 Metern bzw. 112 Metern errichtet werden. Die bisherigen Windräder sind 65 Meter hoch, der Windpark Schrick-Höbersbrunn hat mit seinen zehn Anlagen derzeit eine Leistung von 19,5 Megawatt. Gesamtleistung der neuen Windräder: 35,2 Megawatt. Für dieses Projekt startet jetzt das Umweltverträglichkeitsverfahren.

