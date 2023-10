Neue Bushaltestelle musste nach einem Monat umgebaut werden

Das fassungslose Kopfschütteln stellte sich bei Ladendorfs Bürgermeister Thomas Ludwig erst nach einer emotionalen Abkühlungsphase ein: Die im August umgebaute Bushaltestelle am Hauptplatz, die auch die Schüler der Volksschule verwenden, musste jetzt wieder umgebaut werden. Der Grund: Bei der Befahrung der Haltestelle durch Experten des Landes konnte der Busfahrer eines Fahrdienstleisters nicht parallel zur Bordsteinkante einparken.

„Wir haben lange geplant, haben ewig auf Antworten von der entsprechenden Landesabteilung RU6 gewartet“, schildert der Bürgermeister. Die Planungen hatten sich so lange gezogen, bis der VOR schon entsprechenden Druck machte: Würde die Haltestelle nicht umgebaut, würde sie von den Bussen auch nicht angefahren werden, da sie nicht ihren Vorgaben entspreche. Das war für Ludwig keine Option. Nach politischer Intervention äußerte sich dann die Landesstelle doch und auch alle Busunternehmen, die Ladendorf anfahren, und die Bezirkshauptmannschaft gaben ihr OK zu den Plänen. Also wurde doch noch vor Schulbeginn gebaut.

Die Bushaltestelle nach dem Umbau. Foto: Michael Pfabigan

Jetzt musste die Kante der im August gebauten Bushaltestelle Richtung Kurve verschwenkt werden: „Wir haben das jetzt großzügig gelöst“, ärgert sich Ludwig über die Zusatzkosten: „Es geht da schließlich nicht ums Privatgeld, sondern um Geld der Allgemeinheit.“ Wenn seitens der Gemeinde ein Fehler passiert sei, dann gestehe er das gerne ein. Aber so seien die notwendigen Umbauten einfach nur ärgerlich.