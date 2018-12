Pünktlich zu Beginn der nächstjährigen Tennissaison wird der UTC Ladendorf wohl sein neues Clubhaus beziehen. Die Baggerarbeiten und die Fundamentlegung erfolgten bereits Anfang 2018, danach geriet das Projekt ein wenig ins Stocken.

„Die Planung eines Tennisplatzes bedarf einiger Vorbereitungen und Überlegungen, so gab es nicht sogleich Einigkeit unter den beteiligten Verantwortlichen über den Unterbau des Platzes, der kurzzeitig für Diskussionen gesorgt hatte“, weiß Bürgermeister Thomas Ludwig.

Der Unterbau bezeichnet die verschiedenen Schichten, aus denen ein Sand-Tennisplatz aufgebaut ist und unterliegt strengen Vorgaben. Geringe Abweichungen sind erlaubt; man entscheidet hier nach den sportlichen Anforderungen an den Platz. Die sich allerdings je nach Änderungswunsch im Preis niederschlagen.

zVg

Mittlerweile wurde man sich aber doch noch über besagten Unterbau einig. Ein unabhängiger Experte wurde hinzugezogen, welcher das endgültige Vorhaben per Zertifikat genehmigte. Damit verzichten die Sportler auf den aufwendigen und teuren Profiuntergrund, laut Experte reicht die gewählte Variante für den gehobenen Hobbysportbetrieb in Ladendorf. Bereits Anfang Dezember wurden Lager und Container für das Clubhaus angeliefert und in den Tagen darauf montiert.

Als Nächstes auf dem Bauprogramm steht die Errichtung der Strom- und Kanalanschlüsse. „Sofern das Wetter in den nächsten Monaten mitspielt, sollte einer Fertigstellung des Platzes im März 2019 nichts im Wege stehen“, sagt Bürgermeister Thomas Ludwig.

Letztlich belaufen sich die Baukosten für die ganze Gebäudeanlage gesamt auf 105.000 Euro.