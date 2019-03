Die ÖBB wollen einige Züge zum Hauptbahnhof nicht über die überlastete Stammstrecke, sondern über Stadlau führen. Bei den Pendlern des Bezirks sorgt das für wenig Begeisterung. Eigentlich sollten die Pläne die Stammstrecke entlasten.

„Je ausgedünnter der Fahrplan auf der Stammstrecke ist, desto mehr Zeitreserven gibt es, wenn es dort Verspätungen gibt“, weiß Karl Mechtler, Obmann der Ladendorfer Pendlerinitiative LPI. Wenn in Wien Züge Verspätungen aufreißen, schleppen sie die bis Laa mit, da es keine Chance gibt, diese wieder aufzuholen.

Wie klein die Begeisterung über die Pläne ist, zeigt eine Pendlerumfrage der LPI: 89 Prozent sind gegen die Linienführung über Stadlau, 75 Prozent würden diese Züge nicht verwenden, selbst wenn sie mit Doppelstockwaggons ausgestattet werden. 85 Prozent glauben, dass sich durch die neue Streckenführung ihr Weg in die Arbeit, Schule, etc. verlängern wird. 81 Prozent sagen, dass sich der Reisekomfort dadurch verringert.

Warum die Pendler der neuen Streckenführung so ablehnend gegenüberstehen, zeigt ein Blick auf ihre Ausstiegsstationen: Reiseziel sind Praterstern, Wien-Mitte und Floridsdorf (insgesamt 70 Prozent) - alles Haltestellen, die von den vier Zügen nicht mehr bedient werden. Die Pendler kommen aus Mistelbach, Laa und Ladendorf.

„Die meisten Pendler, die gegen die neue Linienführung stimmten, brauchen die Stammstrecke und sehen den Umstieg problematisch“, sagt Karl Mechtler. Wenig Probleme haben damit jene, die zum Hauptbahnhof oder zu benachbarten Haltestellen müssen.

Umsteigen ist für Pendler keine Option

Keine Option ist für die meisten Pendler ein Umsteigen in Wolkersdorf: „Das verlängert ihre Gesamtfahrtzeit. Viele gaben an, dass sie künftig das Auto verstärkt nutzen wollen“, weiß Mechtler. Und: Das Umsteigen wird als Verringerung des Reisekomforts gesehen. Sie fürchten, dabei ihren Sitzplatz zu verlieren oder sie müssen ihre Arbeit am Notebook unterbrechen.

„Leider haben wir keine genauen Fahrpläne bekommen, wie sich die ÖBB die Umstellung im Detail vorstellt. Damit konnten wir die Pendler auch nicht wirklich beraten“, sagt Mechtler. Nach den vorliegenden Daten berechnete die LPI die voraussichtlichen Fahrzeiten: Richtung Wien würde sich, durch das Umsteigen, die Fahrtzeit um fünf Minuten, in der Gegenrichtung am Nachmittag um satte 18 Minuten verlängern: „Wir gehen davon aus, dass die Berechnungen stimmen.“

„Das ist ein Wahnsinn“, kommentierte eine Pendlerin die Berechnungen: „Es kann ja nicht jeder 18 Minuten früher von der Arbeit davonlaufen, um gleich wie immer daheim zu sein!“