Interventionen, Bescheideinsprüche und ausgezeichnete Deutschkenntnisse: Afzal, ein afghanischer Flüchtling, wird nicht abgeschoben.

Die Jahre des Erwachsenwerdens verliefen für Afzal Wakilzadeh alles andere als gewöhnlich. Seine Familie musste aus ihrem Heimatland Afghanistan fliehen, wo sie von den Taliban bedroht wurden, in den Iran. Dort leben schon seit Jahrzehnten afghanische Flüchtlinge, allerdings als eine Minderheit mit wenig Rechten.

Schulbesuch für afghanische Kinder ist kaum möglich, auch gibt es keine Krankenversicherung für sie. Medizinische Notwendigkeiten müssen sie selbst bezahlen, was so manche Familien in ein noch größeres Desaster reißt, wo sie ohnehin ständig ums Überleben kämpfen.

Die Familie Wakilzadeh blieb im Iran zurück, Afzal kämpfte sich mit seinem drei Jahre jüngeren Neffen Hayat bis Europa durch und landete im Asylaufnahmezentrum Traiskirchen. Nach einiger Zeit fanden die beiden Jugendlichen Aufnahme bei Familie Loibl-Kien in Ladendorf. Hier konnten sie sich von den Strapazen der Vergangenheit ein wenig erholen, war auch die Zukunft vorerst mehr als ungewiss.

Die Wartezeit mit viel Lernen genutzt

Afzal nutzte die lange Wartezeit bestens und startete eine bildungstechnische Aufholjagd. Bei seiner Ankunft in Ladendorf war er des Schreibens und Lesens nicht mächtig gewesen, vier Jahre später drückt sich der nun junge Erwachsene in der deutschen Sprache gewählt und beinahe akzentfrei aus, besucht mit großem Erfolg die Schule und saugt sämtliches angebotenes Wissen auf wie ein Schwamm.

Als die erste Entscheidung der Behörde einlangte, dass das Asylverfahren der beiden Burschen negativ entschieden worden war, breitete sich tiefe Verzweiflung bei den Jugendlichen und der Pflegefamilie aus. Doch so schnell wollten die Pflegeeltern nicht aufgeben. Unzählige Unterstützer fanden sich, die sich für die beliebten, höflichen Afghanen einsetzten und für die anfallenden Anwaltskosten zusammenlegten, damit man gegen das Urteil Einspruch erheben konnte. Wieder begann eine endlose Wartezeit.

Das neue Urteil fiel nun am 27. Februar durch eine Richterin, die Afzals Bemühungen und Lernfortschritte wertschätzte und von seiner Integration in die österreichische Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft beeindruckt war. Da er alle geforderten Kriterien für eine Aufenthaltsberechtigung plus, kurz AB+, mit Leichtigkeit erfüllt hatte, wurde ihm diese am Ende zugesprochen. Afzal ist überglücklich. „Endlich darf ich ein bisschen für meine Zukunft planen und auch arbeiten, oder mir eine Lehrstelle suchen“, ist Afzal voller Tatendrang. „Am liebsten möchte ich Koch und Kellner lernen“, braucht er über seinen Wunschberuf nicht lange nachzudenken.

„Die Tage vor der Verhandlung waren schon ziemlich angespannt“, gesteht Pflegemutter Susanne Loibl, der die beiden Pflegesöhne sehr ans Herz gewachsen sind und die mittlerweile wie selbstverständlich zur Familie gehören.