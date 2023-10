Pumpe, Seilwinde und Co.: FF-Spezialausbildung für die Maschinisten

Am 29. und 30. September fand wieder die Einsatzmaschinistenausbildung des Bezirks Mistelbach mit 28 Teilnehmern aus zwei Bezirken statt. Veranstaltungsort war wie schon in den letzten Jahren die Freiwillige Feuerwehr Ladendorf. Am Freitagabend standen Vorträge zum Thema Aufgaben des Maschinisten, Feuerwehrkraftfahrer, Aufbau von Feuerlöschpumpen und Grundlagen der Löschwasserförderung auf dem Stundenplan. Die interaktiven Vorträge wurden interessiert aufgenommen, sodass das der Abend sogar etwas länger als geplant genutzt wurde.

Am Samstag starteten die Mitglieder um 7 Uhr, um sich zunächst dem Thema Seilwindenbetrieb in der Praxis intensiv zu widmen. Nach einer weiteren kurzen Theorieeinheit über den Betrieb von Feuerlöschpumpen und deren Betriebsarten ging es zum Stationsbetrieb mit den Lektionen Tragkraftspritze, Einbaupumpe und sonstige motorisch betriebene Geräte. Vor der Mittagspause stand noch die Abschlussübung am Plan.

Nach der Mittagspause schloss die Einsatzmaschinistenausbildung mit der Wissensstanderhebung. Modulleiter, Abschnittskommandant-Stellvertreter Alexander Schmidt gratulierte allen Teilnehmern für die positive Teilnahme und wünsche Ihnen alles Gute und allzeit unfallfreie Fahrt.