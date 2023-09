Radweg wird saniert, Ortsdurchfahrt Grafensulz beauftragt

Zunächst wurde nach eingehender Diskussion die Teilnahme Ladendorfs an der Arbeitsgemeinschaft ARGE EUROVELO 9 gemeinsam mit der Stadtgemeinde Mistelbach beschlossen. Durch die Errichtung eines Wegs war der Radweg in Höhe Paasdorf nach Waldarbeiten und der Benutzung durch schwere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden. Um eine Förderung des Landes NÖ zu erhalten, gibt es die Voraussetzung, zumindest zwei Gemeinden in die ARGE aufzunehmen. In Ladendorf wurde die Sanierung des EUROVELO 9 im Bereich des Eggersdorfer Wegs beschlossen, deren Umsetzung jedoch erst nach Überprüfung des Kanals erfolgen kann. Das Ziviltechnikerbüro TEAM Kernstock wurde damit bereits beauftragt.

Der zweite Punkt betraf die Vergabe der Heißmischgutarbeiten im Rahmen der Generalsanierung der Ortsdurchfahrt Grafensulz Teil I. Das Vergabeverfahren führte die Straßenbauabteilung 3 auch für die Nebenanlagen der Gemeindeflächen. Bestbieter für diese Asphaltierungsarbeiten ist die Firma Pittel&Brausewetter. Die Kosten für die Gemeinde Ladendorf belaufen sich auf 71.000 Euro, der Anteil des Landes NÖ beträgt etwa 98.000 Euro.