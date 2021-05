Die ÖBB produzieren mit dem Bau eines weiteren Bahnstrom-Solarkraftwerks im niederösterreichischen Weinviertel noch mehr grünen Strom für die Bahn.

In Ladendorf wird eine Anlage mit einer Kollektorfläche von rund 6.000 Quadratmeter errichtet. Die Solarmodule speisen die aus dem Sonnenlicht gewonnene Energie direkt in die Oberleitung ein – mit minimalen Energieverlusten. Die Anlage wird voraussichtlich im Sommer 2021 fertiggestellt sein. Insgesamt wird die Anlage auf einer Fläche von 1,8 Hektar errichtet, die Anlagenleistung soll 1 MWp (Megawatt Peak) betragen.

2015 wurde das weltweit erste 16,7 Hertz--Bahnstrom-Solarkraftwerk in Wilfleinsdorf in Betrieb genommen. Insgesamt haben die ÖBB in ganz Österreich derzeit einundzwanzig 50 Hertz und drei 16,7 Hertz-Photovoltaik-Anlagen in Betrieb. Mit der neuen Photovoltaikanlage in Ladendorf kommen die ÖBB ihrem langfristigen Ziel näher, die Eigenproduktion der erneuerbaren Energie zu erhöhen und die grüne Bahnstromversorgung in Österreich selbst bereitzustellen.

„Als größtes Klimaschutzunternehmen sind wir jetzt schon mit 100 Prozent grünem Bahnstrom auf unseren Strecken unterwegs. Rund ein Drittel davon produzieren wir selbst. Nach Wilfleinsdorf bauen wir nun in Ladendorf das bisher größte Bahnstrom-Solarkraftwerk, mit dem wir künftig noch mehr grüne Energie selbst bereitstellen können. Insgesamt liefert die Anlage pro Jahr über 1.200 MWh – dadurch fahren mehr als 200 Züge mit grüner Energie von Wien nach Salzburg“, sagt Andreas Matthä, CEO der ÖBB-Holding AG.