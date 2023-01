Technisches Problem gelöst: Hallenbad ist wieder offen

Unangenehme Erfahrungen machte eine Mutter zweier Kinder in den Weihnachtsferien: Sie wollte mit ihren beiden kleinen Kindern planschen gehen: Das Wasser war kühl, aber das störte sie nicht. Was dann doch unangenehm war, war fehlendes Warmwasser in der Dusche des Ladendorfer Hallenbades: „Wir fuhren ungeduscht heim und nahmen zu Hause ein heißes Bad“, schildert sie der NÖN.

Sie kontaktierte Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP), der sie über ein Gebrechen am Gaskessel informierte. Dafür hatte sie Verständnis, nicht aber, dass die Heizung schon seit vier Wochen nicht mehr funktionierte und auch Hort und Volksschule betroffen seien.

Tags darauf wurde das Hallenbad gesperrt. Was sie aber wirklich verärgerte, waren die Beteuerungen des Bürgermeisters, dass man statt Gas auf alternative Möglichkeiten der Beheizung umsteigen möchte: „So ein Konzept dauert Wochen, bis das ausgearbeitet ist. Nicht zu reden von den Lieferzeiten für die Anlagen“, ärgert sich die Jahreskartenbesitzerin und Badbesucherin seit 30 Jahren.

Thomas Ludwig bestätigte die Probleme mit der Heizung. Grundsätzlich würden Schule und Hallenbad mit einer Hackschnitzelheizung befeuert. Erst bei einer Störung wird der Gasbrenner, die Alternative, gestartet.

„Das technische Problem an sich war sehr komplex, denn die Hackschnitzelanlage wurde durch kleine Metallteile in den Schnitzeln lahmgelegt, und der ohnehin seit Längerem defekte Gasbrenner konnte nicht gestartet werden“, sagt der Bürgermeister. Die Folge war kaltes Wasser in Duschen und Hallenbad. Installateure und Kundendienst waren auf intensiver Fehlersuche. Als der Verursacher gefunden wurde, ging es an die Reparatur des Defekts.

Das Hallenbad wurde in Folge herunter- und wieder hochgefahren, was bei einem Becken mit 140.000 Litern Fassungsvermögen kein Leichtes ist. Für den Bürgermeister gab es in dieser Situation eine Priorität: den Schülern und den Kindern der Nachmittagsbetreuung am ersten Schultag nach den Ferien warme Klassenzimmer bereitzustellen. Und danach das Hallenbad wieder in Schuss zu bringen.

Gemeinde will Alternativen zum Gas

Als Prävention vor möglichen zukünftigen Gebrechen möchte man mit der Unterstützung eines Planungsbüros eine Alternative für den Gasbrenner, der ja lediglich als Ersatzheizung fungieren soll, finden. „Gas wäre am einfachsten, aber wir wollen weg von fossilen Brennstoffen“, stellt Ludwig klar.

Ein Zusperren des beliebten Hallenbads kommt für ihn vor allem nach all den Investitionen der letzten Jahre nicht in Frage. „Unser Ziel ist es, dass jedes unserer Kinder nach der Schule schwimmen kann“, so Ludwig. Der Probebetrieb nach Reparatur verlief positiv, das Bad konnte jetzt wieder aufsperren.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.