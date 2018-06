„Dass wir drohen, das höre oder lese ich nicht sehr gerne und es stimmt in diesem Fall gar nicht.“ Roland Schmerold, ehemaliger Obmann des Sportclubs Ladendorf, ist mit der kritischen Berichterstattung in der Mistelbacher NÖN nach einem Brief seines Nachfolgers Othmar Matzinger, in dem der der Gemeinde die Rute ins Fenster gestellt hatte, falls sie die Baukostenüberschreitungen beim Tribünenbau nicht übernimmt, nicht zufrieden. Matzinger hatte das Einstellen des Spielbetriebes in den Raum gestellt.

Montagabend dann der Kurswechsel: Obmann Matzinger kündigt an, die Schulden bei der Gemeinde begleichen zu wollen: „Die Gemeinde war uns immer wohlgesonnen“, sagt Matzinger.

Schmerold: "Brauchen positiven Zugang zu Gemeindeführung"

„Wir haben einen positiven Zugang zu unserer Gemeindeführung und werden diese Linie auch nicht verlassen“, sagt auch Alt-Obmann Schmerold. Die Übernahme der Schulden werde bei der Vorstandssitzung des SCL am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) beschlossen. Der Gemeinderat hatte das Thema in seiner jüngsten Sitzung vertagt und will vorher Einsicht in die Finanzlage des Vereines.

„Es geht nicht um das Prinzip ‚Schwamm drüber, wir zahlen nicht‘, sondern um die Bauaufsicht“, sagt Schmerold. Die habe nämlich immer bei der Gemeinde Ladendorf gelegen und sei nicht wahrgenommen worden. Von der Gemeinde sei da niemand bei den wöchentlichen Baubesprechungen gewesen, was in den Bauberichten der ARE Bau nachzulesen sei: „ARE Bau hat monatlich über Baufortschritt und Kostenstand informiert, die Bauaufsicht hat hier nie eingegriffen“, sagt Schmerold.

Wer war also verantwortlich? Für Schmerold war die Gemeinde Bauträger des Tribünentraktes. Der von ihm verantwortlich gemachte Vizebürgermeister Erich Zeiler weist jede Verantwortung von sich: „Ich wurde nie vom Gemeinderat beauftragt“, sagt er im NÖN-Gespräch und verweist auf den Prüfungsausschuss.

„Der Prüfungsausschuss hat nur Kontrollfunktion und kann dem Gemeinderat berichten. Er kann aber keine Entscheidungen über ein Bauvorhaben treffen“, sagt Thomas Bilek, damals Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Für den ehemaligen Bürgerlisten-Gemeinderat ist aber nach der Beschlusslage im Gemeinderat klar, dass die Gemeinde die Baukostenüberschreitung nicht zahlen dürfe.

Kein Bauabschluss zum Tribünenbau

Und außerdem: „600.000 Euro bei diesem Projekt sind ohnehin schon von Gemeinde und Land gekommen, da kann sich der Verein wohl die 21.000 Euro leisten“, findet Bilek.

„Und dass diese 21.000 Euro überschritten wurden, sah man erst bei der Endabrechnung“, ergänzt MUT-Gemeinderat Rainer Pilwarsch, da wolle man die Verantwortung der Opposition umhängen.

Fest steht, dass es zum Tribünenbau keinen Bauausschuss gegeben hatte, wie Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP), der die finanzielle Aufarbeitung des Tribünenbaus geerbt hat, bestätigt. Vor etwaigen Aussagen will er die Besprechung mit der Clubführung abwarten, die rechtliche Lage ist für ihn klar: Von der Gemeinde gibt es kein Extrageld. So steht es in den Gemeinderatsbeschlüssen.