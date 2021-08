Die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt. Rudolf Schmid, bekannt als „Spezi-Fleischer“, verabschiedete sich zu Ende 2020 mit Erreichen des Pensionsalters in den Ruhestand. Nur wenige Monate später drängt er mit neuer Energie auf den Markt zurück: Der Standort des verkleinerten Betriebs ist neu, da er seine Fleischerei im Zentrum Ladendorfs an Privatpersonen aus Wien verkauft hat.

„Auf die dringenden Anfragen meiner ehemaligen Großkunden, wo sie die gewohnt guten Wildprodukte nach meiner Pensionierung beziehen könnten, und einer längeren Nachdenkphase kam ich schließlich zu dem Entschluss, wieder durchzustarten“, erzählt der Spezialfleischer. „So hatte ich die Idee, auf meinem Privatgrundstück einen Container aufzustellen, in dem ein innovativer Zerlegraum und ein Kühlhaus integriert sind.“

Fitnesscenter, Tennis und Golf müssen warten

Die Produktion wurde in die befreundete Firma Wild in Gaweinstal ausgelagert. „Der ursprüngliche Plan, in der Pension neben dem Jagen ins Fitnesscenter zu gehen, Tennis und Golf zu spielen und mehr zu reisen wurde auf ungewisse Zeit in der Zukunft verschoben“, lacht Schmid.

Das Wild stammt von den Revieren Ladendorf und Wolkersdorf, mit denen eine jahrzehntelange gute Zusammenarbeit besteht. Kommt ein besonders hochwertiges Wild in den Wildkühlraum, so erhält Schmid einen Anruf von den Oberförstern und holt es ab, um es nach der Verarbeitung an seine traditionellen Kunden wie die Stadtflucht Bergmühle in Kronberg, den Weinmarkt Poysdorf, die Gastwirtschaft Neunläuf in Hoberdorf und die Wilhelmsburger Hoflieferanten auszuliefern.

„Solange es mir selber Spaß macht und meine Kunden zufrieden sind, mache ich weiter“, sagt der begeisterte Jäger und Fleischer Schmid.