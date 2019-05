Gegen das Zusammenlegen von Feuerwehren .

Die Feuerwehren des Unterabschnittes Ladendorf luden am Samstag zu ihrer Florianifeier. Die jedes Jahr von eiener anderen FF ausgerichtete Veranstaltung fand heuer in Garmanns statt, die Wehr hatte vorsorglich ein wetterfestes Zelt aufgestellt hatte, um für die Heilige Messe und die anschließende Feier in Trockenheit zu garantieren.