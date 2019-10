Das Feuerwerk an Klischees, von Autor Elmar Zant durchaus beabsichtigt, zeigte bei der Premiere der Komödie von „Ein Hauch von... Sommertraum“ am 11. Oktober durchschlagenden Erfolg. Die Klischees mutierten zu Skurrilität, ohne über das Ziel zu schießen.

Die Schauspieler agierten professionell, jedem Einzelnen nimmt man seine Rolle sofort ab. Die vermeintlichen Einheimischen in den Nebenrollen imitierten den italienischen Akzent hervorragend, genau wie der zwielichtige russische Urlauber, der den halbwüchsigen Sohn in eine prekäre Lage bringt. Die Familie Grube, die mit einem kleinen Lottogewinn gesegnet wurde, leistet sich einen Urlaub in Jesolo. Die zentrale Handlung, nämlich, dass der Familie Grube ihr Geld gestohlen wurde, fließt eher gemächlich nebenher, verpackt in unzählige Gags, Sprachmissverständnisse inbegriffen.

Vater Grube, den es aus Deutschland nach Österreich verschlagen hatte, „berlinert“ zum Ärger seiner etwas herrischen Gattin, die selbst eher derben Wiener Dialekt spricht. Der Strand ist der Schauplatz der Verwirrnisse und Heimlichkeiten zwischen Urlaubern, Geheimagenten und Gaunern. Ein Highlight des Stücks ist der vorüberziehende Wasserskifahrer, wofür die Bühne zuvor extra umgebaut worden war.