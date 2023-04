Mit 75 erstmals straffällig geworden

„Wegen des Vorwurfs der Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung, des Imstichlassens eines Verletzten und der gefährlichen Drohung“ musste sich ein 75-Jähriger laut Anklageschrift von Staatsanwalt Christoph Zechner am Landesgericht Korneuburg verantworten. Der Pensionist soll am 17. Jänner dieses Jahres gegen 20 Uhr in Ladendorf in erheblich alkoholisiertem Zustand einen VW-Bus gelenkt und dabei die Mittellinie überfahren haben, weshalb es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw gekommen sei.

Darüber hinaus habe er es unterlassen, bei der aufgrund der Kollision verletzten Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeuges Erste Hilfe zu leisten, indem er sich ohne die Rettung zu rufen vom Unfallort entfernt habe. Bis dahin war die Verhandlung von Richterin Carina Schwarz eine kurze. Denn für den Grad der Alkoholisierung seines Mandanten gäbe es keinen objektivierten Beweis, so Verteidiger Bernhard Schuller, und die „Kollision kann so nicht stattgefunden haben“, wie in der Anklage geschildert.

Pensionist flüchtete und drohte dem Verfolger

Für beide Einwände der Verteidigung bestellte die Richterin Sachverständige, womit diese zwei Anklagepunkte vorerst auf Eis lagen. Blieb noch der Vorwurf der gefährlichen Drohung, die sich nach dem Unfallgeschehen ereignet haben soll. Der Bruder (31) der verletzten Frau wollte den 75-Jährigen und dessen Beifahrer (74) zur Rede stellen, woraufhin der Pensionist die Flucht ergriff. Dem ihm nachlaufenden 31-Jährigen soll er dabei mit den Worten „Wennst umakletterst, dann bring ich dich um, du Drecksau“ gedroht haben.

Der Angeklagte hatte sich hinter einen Zaun - etwa 50 Meter von der Unfallstelle entfernt - geflüchtet, als er ihn aufgespürt habe, schilderte der Bedrohte der Richterin. „Das bringt ja nichts“, habe er vor der Drohung noch zum 75-Jährigen gesagt. Danach sei er zu den eintreffenden Polizisten gegangen und habe auf den Gesuchten aufmerksam gemacht: „Da hint is er!“ Juristisch bewertete Richterin Schwarz das Vergehen als Nötigung und verurteilte den bis dahin unbescholtenen Pensionisten zu drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe.

