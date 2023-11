Bürgermeister besuchten Amtshaus und wanderten in Falkenstein

In diesem Jahr fand wieder am 26. Oktober der Bürgermeisterwandertag im Land um Laa statt. In einer entspannten und familiären Atmosphäre genossen die Bürgermeister und ihre Partnern zunächst eine Besichtigung des Falkensteiner Gemeindeamtes, bevor sie sich auf Wanderung begaben.

Die Route führte sie vom Amtshaus auf den Kreuzberg, weiter zum Weinlehrpfad und dann einmal rund um die imposante Ruine, bevor es schließlich wieder zurück in die charmante Ortschaft ging. Bei angenehmen Temperaturen wurde die herbstlich bunte Landschaft rund um Falkenstein bewundert.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war der Abschluss beim Heurigen Stadler, wo die Teilnehmer regionale Köstlichkeiten und exzellenten Wein genießen konnten. Hier wurde in gemütlicher Runde auf die erfolgreiche Wanderung angestoßen.