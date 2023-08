Falsche Beweisaussage: Eine gegen alle anderen Zeugen

Der eigentliche Vorfall ereignete sich am 2. Juli letzten Jahres bei einer Party im Land um Laa. Gefeiert wurde im Gartenhaus bei Bier, Alkopops und Schnaps, was der jungen Gastgeberin nicht gut bekam. Die junge Gastgeberin wurde zunächst Opfer des Alkohols. Deswegen halfen ihr ein 30-Jähriger und ihr Bruder zum Wohnhaus und dort in ihr Zimmer. Beide kehrten zu der feiernden Gruppe zurück, bis sich der 30-Jährige erneut kurz entschuldigte und im Haus verschwand.

Drei Jahre Freiheitsstrafe für den Freund

Was in dem Zimmer zwischen dem Mann und der jungen Frau geschah, bewertete der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Martin Bodner in einem Prozess am Landesgericht Korneuburg im März dieses Jahres als Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung laut Paragraf 205 und verurteilte den Beschuldigten zu drei Jahren unbedingter Freiheitsstrafe. In der Verhandlung waren sich alle Zeugen einig, nur seine Lebensgefährtin (20) bestritt, dass der 30-Jährige die Runde ein zweites Mal verließ.

Das brachte ihr nun selbst die Erfahrung einer Verhandlung am Landesgericht Korneuburg ein. Denn die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen falscher Zeugenaussage. Die 20-Jährige verfolgte keine kluge, dafür konsequente Verteidigungsstrategie: Sie blieb bei ihrer Aussage, dass ihr Freund nie weg gewesen wäre, weswegen sie logischerweise unschuldig sei. Also bedurfte es aller Zeugen des ursprünglichen Prozesses erneut - mit vorhersehbarem Ergebnis, nicht nur für Richter Franz Furtner.

„Warum sollte der Zeuge lügen?“

Am Vorgefallenen - wie bereits im März geschildert - änderte sich nichts. Selbst die 20-Jährige habe ihn damals schon vermisst - er gab vor aufs Klo zu wollen - und wunderte sich, wo er so lange blieb, so die Zeugen erneut unisono. Auch dem Bruder des Opfers blieb die wiederholte Befragung nicht erspart. Außer, dass die Erinnerung an die Tat des 30-Jährigen wieder hochgespült wurde, war aber auch von ihm nichts Neues zu hören.

Mit dem letzten Quäntchen Einsicht bei der Frau versuchte es Furtner nach der Aussage des Bruders: „Warum sollte der Zeuge lügen?“ „Ich bin ja nicht er“, so die Antwort der 20-Jährigen, die insgesamt einen recht ungerührten Eindruck hinterließ. Einen umso klareren Eindruck hinterließ das aber beim Richter. Für die falsche Beweisaussage verurteilte er sie - im Namen der Republik - zu vier Monaten bedingter Freiheitsstrafe.