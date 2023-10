Gib Gas, ich will Spaß und meinen Ex beschimpfen: Prozess

Was Menschen so als Vergnügen empfinden, deckt sicher ein sehr weites Spektrum ab. Eine recht skurrile Art von Spaß pflegten ein 25-jähriger Lastkraftfahrer und dessen beste Freundin (33) am 15. August dieses Jahres im Land um Laa. Sie beschlossen, mit dem Auto der Taxifahrerin Runden zu drehen und dabei auch beim Ex-Mann der 33-Jährigen vorbeizuschauen, um sich gegenseitig ein bisserl zu schimpfen. Dabei sollten drei Regeln gelten: „Nicht drohen, nicht aussteigen, keine Rauferei.“

Zumindest eine der Regeln sah die Staatsanwaltschaft nicht erfüllt, und zwar die Sache mit der Drohung. Der 25-Jährige soll dem Ex mit dem „Wegräumen“ gedroht haben, weswegen er sich vor Richter Martin Bodner am Landesgericht Korneuburg rechtfertigen musste. Der Beschuldigte gab zwar jegliche derbe Beschimpfung zu und auch, dass sie mehrmals an dem Garten des Ex vorbeifuhren, aber nicht die Drohung. So nebenbei ging es auch um Fast Food, das ins Auto des vermeintlich Bedrohten geworfen wurde.

„Ich bin kein rachsüchtiger Mensch“

Damit hätten sie nichts zu tun, sagte die 33-jährige Taxlerin vor dem Richter aus, die insgesamt einen recht amüsierten Eindruck machte. Sie hätte die Schimpferei einfach lustig gefunden - nach den 16 Jahren, die sie mit ihrem Ex zusammen gewesen sei. Und nicht jeder ist sich seiner Widersprüchlichkeit bewusst, denn es folgte der Satz: „Ich bin kein rachsüchtiger Mensch.“ Sie habe ihm mit der Aktion lediglich einen Spiegel vorhalten wollen, so die 33-Jährige. Eine Drohung wollte auch sie nicht gehört haben.

Zeit also, das vermeintliche Opfer und seine neue Ehefrau zu dem Vorfall im August zu befragen. Aber wer erschien bei Aufruf nicht im Gerichtssaal? Das Paar. Telefonisch erreichte Bodner den Zeugen dann doch noch, um ihn zu fragen, wo er denn bleibe. Der stammelte leicht verwirrt etwas von Verwechslung des Termins, was wohl auch für die Gattin gelte, wie der Richter mutmaßte. Dem blieb nichts anderes über, als die Verhandlung mit der Erkenntnis „Den hab ich aufg'weckt“ zu vertagen.