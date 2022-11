Neue Sammelzentren für geringere Kosten

„Viele unserer Abfallsammelzentren sind nicht mehr zeitgemäß und 2025 kommen noch mehr Herausfordernden auf uns zu“, sagt Karin Gepperth, Obfrau des Abfallverbandes des Landes um Laa GAUL.

Derzeit gibt es zwölf Sammelzentren für die zehn Gemeinden, insgesamt werden in 90 Containern Reststoffe gesammelt, durchschnittlich gibt es 70 Zutritte pro Sammelzentrum pro Tag. Insgesamt fallen damit Kosten von 326.800 Euro für alle Gemeinden an. Da ab 2025 die Reststoffe noch genauer getrennt werden, sind noch mehr Container und damit Kosten zu erwarten, insofern muss die Sammlung effizienter werden. Das soll mit zwei modernen Wertstoffsammelzentren gelingen. Die geplanten Standorte: Unterschoderlee und Laa.

Zwei Standorte scheiden aus

Der Unterschoderleer Standort ist bereits in Umwidmung. Bei einer Beratung der GAUL-Gemeinden im Laaer Rathaus am 21. November präsentierte Laas Vizebürgermeister Georg Eigner den Standort für das WSZ-Ost beim Kreisverkehr an der Ungerndorfer Straße. Dort wäre die Infrastruktur vorhanden. Allerdings muss die Entscheidung über die 7.000 Quadratmeter noch durch die politischen Gremien der Stadt laufen, zwei Standorte an der Ostumfahrung wurden von der Raumplanerin der Stadt ausgeschieden.

Welche Kosten mit einem neuen Wertstoffsammelzentrum auf die einzelnen Gemeinden zukommen, ist abhängig davon, wie viele Sammelzentren schlussendlich gebaut werden und wie viele Gemeinden beim Projekt mitmachen. Werden beide WSZ gebaut, kostet der Betrieb die Gemeinden insgesamt 187.000 Euro, rechnet Muck vor. Werden beide Sammelzentren gebaut, können dann alle Bürger in jedes WSZ fahren, wobei sich auch die Öffnungszeiten massiv erweitern würden.

Wie schaut eigentlich der ASZ-Bestand rechtlich aus? „Es gibt wenig, das dem NÖ-Abfallwirtschaftsgesetz entspricht“, sagt Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler. Irgendwann könne die BH nicht mehr warten, wenn die Gemeinden keine entsprechenden Schritte setzen. Sie hoffe auf rasche Entscheidungen der Kommunen.

Aber was tun mit Gemeinden, wie Wildendürnbach, die bereits jetzt hohe Kosten in ihr bestehendes ASZ zu investiert haben? Einige Bürgermeister sprachen sich für einen fließenden Übergang für die Wildendürnbacher aus: Sammelfraktionen, die es dort nicht gibt, könnten dann zu einem der GAUL-WSZ geliefert werden. „Und dann entscheiden sich die Bürger vermutlich ohnehin für das bessere Angebot.“ Für Übergangsphasen zeigte sich auch Muck offen.

„20 bis 40 Prozent sind ohnehin immer gegen Projekte“, riet Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) den Gemeindevertretern zu Mut in dieser Entscheidung, auch hinsichtlich von Bürgerbefragungen zu diesem Thema: „Dann könnt ihr auch gleich das Richtige tun.“

Und ein halbes Jahr nach der Eröffnung werde das Thema nicht mehr diskutiert, glaubt Wilfing. Fakt sei, dass die Gemeinden effizienter arbeiten müssten. Er rät sogar, die Gebührenverwaltung an den Verband abzutreten: „Im digitalen Zeitalter ist es egal, ob ich Rechnungen für 300 oder 3000 Einwohner ausschicke.“

Keine Alternative

