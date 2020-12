Land um Laa trauert um Domprobst "Pi" .

Nicht nur in Stockerau und in Wiener Neustadt, wo Karl Pichelbauer vor seinem Ruhestand als Domprobst wirkte, trauert man um den überaus beliebten Geistlichen. Auch im Land um Laa, denn nach der Priesterweihe führte ihn sein Weg bald ins Weinviertel, wo er in Laa an der Thaya als Kaplan und Kottingneusiedl als Pfarrer tätig war.