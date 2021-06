Die Unwetter wurden zwar auch im Land um Laa angekündigt, aber niemand rechnete mit so einem starken Unwetter mit Sturmböen, Starkregen und Hagelkörnern, die so groß wie Tennisbälle waren. Nicht einmal die ältesten Bewohner haben solche Unwetter je erlebt.

Gaubitsch. „Fast jedes Haus hat einen Hagelschaden zu beklagen“, erzählt Bürgermeister Alois Mareiner.

Poolüberdachungen, Photovoltaikanlagen und Solaranlagen, aber auch Autoscheiben gingen zu Bruch oder weisen Löcher auf. Auf Autos sind Dellen entstanden. Obwohl das Hagelunwetter stark gewütet hat, wurde die Landwirtschaft in Gaubitsch nicht so stark betroffen und ist somit mit einem blauen Auge davongekommen. Josef und Doris Hartmann, Besitzer der Obstplantage HaHoMa, setzten zudem auf Netze zum Hagelschutz, welche auch standgehalten haben und somit die Marillen gut schützten.

Unterstinkenbrunn. Die Hälfte der Unterstinkenbrunner Häuser weist seit dem Unwetter Schäden auf den Dächern auf, besonders jene, die mit Eternit gedeckt waren, wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Bereits am Freitag wurde mit den ersten Reparaturarbeiten begonnen. Die Arbeiten an den Gemeindegebäuden leitete Bürgermeister Matthias Hartmann in die Wege und legte bei den Gebäuden seiner Familie selbst Hand an.

Vorrangig werden aber Wohnhäuser repariert, dann erst die Gemeindegebäude. Eine Priorisierung der Reparaturarbeiten seitens der Gemeinde ist nicht möglich, da der Bürgermeister keine Gefahr im Verzug sieht. Helfer bei den Aufräum- und Reparaturarbeiten waren aber im Nachbarland Tschechien gefragt, daher half Hartmann auch hier tatkräftig mit.

Großharras. Eltern, Kinder und Lehrer wurden beim Abschlussfest bei der Volksschule in Großharras vom Hagelsturm überrascht. An der Volksschule entstanden Schäden an Fassade, Fensterbrettern und Türen. Auch die Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Teilweise große Schäden gibt es vor allem in Diepolz. „Da sehen manche Eternitdächer aus wie Schweizerkäse, kaputte Autoscheiben und Dellen im Autoblech und vor allem Landwirte mit teilweise hundertprozentigen Schäden“, sagt Bürgermeister Josef Kindler. Bei manchen Feldern weiß man nicht mehr, was da wachsen sollte.

Stronsdorf. In der Marktgemeinde Stronsdorf wurde Patzmannsdorf besonders stark getroffen. Noch am Donnerstagvormittag freute sich Familie Sulz beim Scheren über die schönen Kürbisse auf ihrem Feld. Doch das zweite Unwetter, das an diesem Tag mit tennisballgroßem Hagel Patzmannsdorf traf, zerstörte nicht nur Gebäude, Dächer, Fensterscheiben und Autos, sondern auch die Landwirtschaft.

Vom Kürbisfeld der Familie Sulz ist nichts übrig geblieben als zerstörte Pflanzen auf dem vermurten Feld. „Der Schaden an unseren Gebäuden und Feldern beträgt rund 100.000 €“, erzählen betroffen Alexandra und Günther Sulz. Beide hoffen nun, dass der Großteil des Schadens durch die Versicherung gedeckt ist. Kleinere Schäden entstanden am Bauhof, an der Mittelschule, dem Kindergarten in Stronsdorf und der Volksschule in Oberschoderlee.

Nach Blitzschlag brannte Scheune

Die Feuerwehrkräfte des Bezirkes Mistelbach mussten jedoch nicht nur gegen die Unwetterschäden ankämpfen, sondern in Wildendürnbach auch gegen einen Scheunenbrand nach einem Blitzschlag. Sechs Feuerwehren fanden beim Eintreffen am späten Abend die Scheune in Vollbrand vor. Das Feuer drohte außerdem auf umliegende Gebäude überzugreifen, doch unter Einsatz von Atemschutztrupps gelang es, diese zu schützen und den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Der Einsatz gestaltete sich aber insofern schwierig und langwierig, da die Scheune mit Stroh gefüllt war und darunter immer wieder Glutnester aufflammten. Das Stroh musste daher aus dem landwirtschaftlichen Gebäude gebracht werden, um es außerhalb zu löschen. Der Einsatz, bei dem 112 Feuerwehrmitglieder mit 17 Einsatzfahrzeugen und 21 Atemschutztrupps im Einsatz waren, zog sich bis spät in die Nacht.