Der Regionswein kommt von Johannes Neustifter

Bereits zum fünfzehnten Mal prämiert der Lebensraum Land um Laa den Regionswein der Kleinregion. Eingereicht werden konnten wieder alle Weinviertel DAC–Weine aus den Kleinregionsgemeinden Falkenstein, Fallbach, Gaubitsch, Gnadendorf, Großharras, Laa, Neudorf, Staatz, Stronsdorf, Unterstinkenbrunn und Wildendürnbach.

Eine fachkundige Jury aus Weinexperten und Vertretern der Gemeinden und der Gastronomie wurde am 8. Mai zur Blindverkostung in das „Heurigenlokal Böck“ in Eichenbrunn eingeladen. Weinbauberater Daniel Hugl von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich wertete die Punkte der insgesamt 11 eingereichten Weinproben aus.

Der Weinviertel DAC vom Bio - Weingut Tor zur Sonne – Johannes Neustifter wurde im Stechen klar am besten bewertet und stellt damit den heurigen „Land um Laa – Wein 2023“.

