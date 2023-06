Wassermassen verschlammten Reitstall und Dorfzentrum

Für Fronleichnam hatte sich die Ortschaft erst herausgeputzt, am Vormittag herrschte noch strahlender Sonnenschein. Und dann kam der plötzliche Starkregenguss: „Von allen Seiten floss das Wasser in die Ortschaft, die Kanalisation war überfordert“, schildert ein Feuerwehrmann. Das Wasser und der mitgerissene Schlamm suchten sich ihren Weg und landeten meist in Gärten und Kellern, auf Wegen und Straßen und in Häusern.

Arg getroffen hat das Unwetter auch den Reitverein Wultendorf am Ortsrand: Hier schoss das Schlammwasser vom Hang herunter, bahnte sich den Weg durch die Koppeln, in denen die Pferde noch standen, und hinein in die Stallungen und die Reithalle. Die Wasser- und Schlammmengen seien enorm gewesen: „Wir konnten nichts dagegen tun und keine Maßnahme, die wir getroffen haben, war erfolgreich“, schildern die Reiter auf ihrer Facebookseite die Überschwemmung: „Wir waren verzweifelt und machtlos.“

Aber die Reiter halten zusammen: Sobald sie von der Überschwemmung ihres Stalles hörten, packten sie Schaufeln, Besen und Scheibtruhen ein und kamen zum Stall. Die FF Enzersdorf war ebenso am Berg vor Ort: „Ein herzliches Dankeschön, ohne euch hätten wir den Hauptstall nie sauber bekommen“, waren die Reiter froh über die Hilfe der Feuerwehrleute.

Nach sechseinhalb Stunden harter Arbeit konnten zumindest die Pferde wieder in die Stallungen und im Trockenen übernachten: Die Aufräumarbeiten werden sicher noch in den nächsten Tagen weiter gehen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wultendorf, Staatz, Enzersdorf und Ameis.