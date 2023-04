Aus Frust: Mitarbeiter hortete Firmenwerkzeug zu Hause

Die Geschichte, die für einen 53-Jährigen am Landesgericht Korneuburg ihr juristisches Ende fand, begann im Jahr 2013. Damals hatte der bis dahin sehr geschätzte Mitarbeiter einer Süßwarenfabrik in Wolkersdorf einen schweren Traktorunfall, der ihn in weiterer Folge in seiner Leistungsfähigkeit einschränken sollte. Deswegen sei er, nach der Rückkehr an seinen Arbeitsplatz, von seinem Vorgesetzten gemobbt worden.

Anfangs habe der Konditor, der die Gipsformen für die Süßigkeiten herstellte, versucht, das, was er in seiner regulären Arbeitszeit nicht schaffte, bei sich zu Hause nachzuholen - „Homeoffice“ der anderen Art. Dafür habe er auch spezielles Werkzeug aus der Firma mitgenommen.

Jedoch wandelte sich das Verhalten des zweifachen Vaters dahingehend, dass er die „Wegnahme“ der Geräte zunehmend als Trost für die von ihm empfundene Kränkung durch den Vorgesetzten empfand.

Mit einem "Sonderfall" in puncto Diebstahl bekam es Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg zu tun. Foto: Christian Pfeiffer

Zwar sei die Straftat „gang und gäbe“, dem Arbeitgeber Material und Arbeitsgerät zu entwenden. Selbst Richterin Monika Zbiral schätzte das mit dem Satz „Das macht jeder“ lebensnah ein, aber dieser Fall war anders gelagert.

Nichts von dem, was er gestohlen hatte, machte er zu Geld, manches benutzte er nicht ein einziges Mal, alles, was bei der Hausdurchsuchung am 15. Jänner dieses Jahres an Werkzeug und Geräten der Firma bei ihm gefunden wurden, gab er anstandslos zurück.

Alle Karten auf den „reinen“ Tisch gelegt

Das Gericht habe es im Fall seines Mandanten mit einem „Sonderfall“ zu tun, so Verteidiger Otto Stadler. Der 53-Jährige habe Hilfe gesucht, aber nicht bekommen. Dass er bei Beförderungen oder Gehaltserhöhungen übergangen wurde, habe bei ihm eine psychische Depressionsspirale in Gang gesetzt. Aber sein Klient habe von vornherein alle Karten auf den Tisch gelegt und reinen Tisch gemacht.

„Fast ein Fall von Diversion“, sollte es die Richterin später in ihrem Urteilsspruch nennen, aber es sei das falsche Signal an die Öffentlichkeit. Sie tat aber „das Nächstbeste“ für den bisher Unbescholtenen. Sie verurteilte ihn zu drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe, auch weil sie befand, dass „die Schuld untypisch gering“ für Diebstahlsdelikte sei. „Wir nehmen an“, waren sich Anwalt und Mandant einig.

