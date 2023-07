Betrug: „Wir möchten Sie hier nicht mehr sehen wegen so einer Sache“

Verteidigerin Birgit Harold hatte letztendlich leichtes Spiel in einer nicht ganz so leicht zu verdauenden Verhandlung wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs am Landesgericht Korneuburg. Denn Harold vertrat die Mutter (58) des Erstangeklagten (39) aus der Region um Wolkersdorf, der als Sohn den Namen seiner Mutter für eine vermeintlich brillante - kriminelle - Idee nutzte: Versicherungsbetrug. Fazit der Verteidigerin: „Sie kommt zum Handkuss.“

Und das leider nicht zum ersten Mal. Das empörte auch Richterin Lydia Rada, sofern Empörung eine Kategorie in der Richterschaft ist: „Sie haben schon mal früher Ihre Mutter in Ihre Machenschaften reingezogen.“ Denn bei der Verhandlung im Juli vergangenen Jahres ereignete sich vor Gericht Ähnliches. Damals meldete er bei einer Versicherung einen kaputten Tisch - den es nie gab. Beim Online-Abschluss der Versicherung gab er die Daten seiner Mutter an. Aus diesem Urteil drohten dem 39-Jährigen noch fünf Monate Haft.

Ein Tisch, viele Fotos - alles fake

Diesmal versuchte es der Mann mit derselben Masche, aber gleich vier Mal. Und er verwendete immer dasselbe Foto, das nicht mal einen tatsächlich irgendwann entstandenen Schaden zeigte, sondern ein Bild aus dem Internet war. Das könne für eine gewisse Zeit gutgehen, so der Leiter der Betrugsabteilung (42) der betreffenden Versicherung, da nicht jede Schadensmeldung des Kunden beim selben Sachbearbeiter landet.

Aber nicht, wenn man sich so dilettantisch verhält wie der 39-Jährige. Der gab zwar alles zu, aber viel juristische Munition hatte dessen Verteidiger Bernhard Schuller nicht im Lauf - was nicht an ihm lag. Nach dem Urteil für den 39-Jährigen zu zehn Monaten Freiheitsstrafe, davon drei unbedingt, und dem Freispruch für seine Mutter hatte die Richterin noch eine dringende Bitte: „Wir möchten Sie hier nicht mehr sehen wegen so einer Sache!“