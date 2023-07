Brutaler Angriff im Pferdestall in Niederkreuzstetten vor Gericht

Am Nationalfeiertag letzten Jahres ereignete sich in einem Reitstall in Niederkreuzstetten ein Vorfall, der für beide Beteiligten Folgen bis zum heutigen Tag zeitigt. Ein 59-jähriger Stallbursche leidet bis heute an Schlafstörungen und vor allem an den Folgen seines gebrochenen Kiefers; ein 40-jähriger Kollege musste sich am Landesgericht Korneuburg einer Anklage wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung stellen.

Laut der Anklage von Staatsanwältin Katharina Wittmann soll der 40-jährige Rumäne sehr brutal vorgegangen sein. Zunächst habe er dem 59-Jährigen mit der Faust gegen die Schläfe einen wuchtigen Schlag versetzt, woraufhin der Geschlagene zu Boden ging. Auch dann noch habe er gegen den Kopf und den Körper seines Opfers getreten. Der Grund für den späten Verhandlungstermin lag darin, dass der Rumäne unmittelbar nach seiner Tat geflohen war, und erst am 18. Mai dieses Jahres in einem Reitstall in Pillichsdorf verhaftet werden konnte.

Couragierte Tochter der Stallbesitzerin greift ein

Nachdem er anfangs noch behauptete, er sei zuvor vom späteren Opfer gewürgt worden, was der Anlass der Attacke gewesen wäre, zeigte er sich vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Lydia Rada umfassend geständig. Ein Streit soll demnach seinen Schlägen und Tritten vorausgegangen sein. Doch worum sich der drehte, konnte oder wollte der 40-Jährige nicht sagen. Aufgehalten wurde er an dem Tag jedoch nur von der Tochter (25) der Stallbesitzerin, die sich zwischen den Täter und das Opfer stellte - und nur zufällig zugegen war.

Die junge Frau schilderte in ihrer Befragung durch die Richterin, dass der 40-Jährige ohne ersichtlichen Grund auf den 59-Jährigen zugegangen sei und ihm völlig unvermittelt einen Schlag versetzte. Somit konnte die couragierte 25-Jährige aber leider auch nicht zur Aufklärung des Motivs beitragen. Mehr Erfolg versprach sich Rada von der Einvernahme des Opfers. Der 59-Jährige hatte erst ein Monat vor dem Vorfall begonnen, in dem Stall zu arbeiten. Der 40-Jährige war bereits ein gutes Jahr dort beschäftigt.

Kein Streit, einfach nur Schläge und Tritte

Ob sie sich denn anfangs gut verstanden hätten, wollte die Richterin von dem arg gezeichneten Mann wissen. Der 40-Jährige habe ihm von Anfang an nur Befehle erteilt und immer etwas auszusetzen gehabt an seiner Arbeit. Hätten sie Streit gehabt am 26. Oktober, kam Rada zur gegenständlichen Tat. Er sei in Richtung eines Stalles gegangen, dann sei der Rumäne auf ihn zugekommen und habe einfach auf ihn eingeschlagen.

Der Grund für den Auszucker des 40-Jährigen wird ein Rätsel bleiben - immerhin anerkannte er die geforderten 5.000 Euro Schmerzensgeld. Lösen konnte hingegen der Schöffensenat die juristischen Fragen. Der bisher unbescholtene Rumäne wurde zu 27 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, von denen er neun in Haft zu verbüßen hat, abzüglich der Vorhaft seit 18. Mai dieses Jahres. Beide Seiten erklärten Rechtsmittelverzicht, somit rechtskräftig.