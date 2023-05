Die Straftat im Mittelpunkt, nicht das Opfer

Was müsste passieren, um eine derartige Wut zu entwickeln, dass man auf einen bereits am Boden liegenden Menschen eintritt? Über einen derart brutalen Fall hat aktuell Richterin Anna Wiesflecker als Vorsitzende eines Schöffensenats am Landesgericht Korneuburg zu urteilen. Schon am ersten Verhandlungstag zeichnete sich ab, dass es sich nicht um den einzigen handeln würde. Sowohl waren die Umstände sehr verworren, was an sehr variantenreichen Aussagen und familiären Verwicklungen lag, als auch tragisch: Das Opfer wird für das restliche Leben auf Pflege angewiesen sein.

Drei Männer waren von der Staatsanwaltschaft wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung angeklagt; eine Frau, die Gattin eines der Männer, wegen unterlassener Hilfeleistung. Über den groben Ablauf am 5. August vergangenen Jahres an einer Tankstelle in Mistelbach bestand Einverständnis. Zwei Personen - Brüder - stritten sich an diesem Sommerabend im Bereich der Tankstelle, wobei das spätere Opfer kurz darauf die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug verließ.

„Je nachdem, wen man fragt ...“

Aber nur, um 20 Minuten später in Begleitung eines „Riesen“ - auch da waren sich alle einig - wiederzukehren. Und ab da wurde es widersprüchlich. Was sich abspielte, ehe das Opfer reglos am Boden zu liegen kam, war das Fragliche, über das der Schöffensenat in weiterer Folge zu befinden haben wird. Frei nach dem Motto „je nachdem, wen man fragt“ schien es am ersten Tag noch ein langer Weg zum Ziel.

Auch die familiären Verstrickungen des Opfers zu den Angeklagten beziehungsweise Zeugen halfen fürs Erste nicht, ein klares Motiv für diese „massive Gewalt“, wie es Staatsanwältin Katharina Wittmann nannte, zu erkennen. Der - der brutalen Attacke vorangegangene - Streit zwischen dem späteren Opfer und dessen Bruder drehte sich um die Kündigung des einen und 20 Euro, die der eine dem anderen schuldete.

Angeklagter untergetaucht, irgendwie praktisch

Woran sich die Eskalation bei der Rückkehr des Mannes konkret entzündete, konnte keiner der Beteiligten oder Zeugen auch nur im Ansatz erhellen. Jedenfalls haben ein 28-jähriger Bauarbeiter und dessen 34-jähriger Bruder nur versucht zu schlichten, wie sie beteuerten, weswegen sie auch ganz sicher unschuldig seien an den schweren Verletzungen. Da war es schon auch irgendwie praktisch, dass der eigentlich mitangeklagte Bruder untergetaucht war, zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist und dessen Verfahren ausgeschieden wurde.

Ohne dass es von irgendeiner Seite insinuiert worden wäre, stand mit dem fehlenden Angeklagten der sprichwörtliche Elefant im Raum. Unklarheit herrschte nach dem ersten Prozesstag auch darüber, ob die „kalmierenden“ Brüder den „Riesen“ in dem Fahrzeug einsperrten, um zu verhindern, dass er dem Opfer zu Hilfe kommt, oder versuchten, eine weitere Eskalation zu verhindern. Beides war nach den Zeugenaussagen genauso wahrscheinlich - wie das Gegenteil.

Jede und jeder sagt was anderes

Eine wirkliche Herausforderung für die vorsitzende Richterin war, dass niemand, aber absolut keiner, vor dem Schöffensenat so aussagte, wie er oder sie es bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte. Bei dem Verlauf der Hauptverhandlung stand sogar ein Ortsaugenschein zur Debatte. Vorerst vertagte Wiesflecker, um die Vernehmungsfähigkeit des Opfers von einem Gutachter beurteilen zu lassen, und den „Riesen“ als Zeugen für den Prozess habhaft zu machen.

Für die Frau des Opfers, die ebenfalls bei dieser fatalen Tankstellen-Begegnung zugegen war und drei Stunden auf ihre Einvernahme durch den Schöffensenat wartete, war das emotional zu viel. Sie verstand die Welt nicht mehr und brach in Tränen aus. Und es ist hart zu verstehen, dass es in einem Strafprozess in erster Linie um die Straftat geht - und nur tangential um das Opfer. Das mag dem persönlichen Gefühl von Gerechtigkeit widersprechen. Aber der Prozess ist noch nicht zu Ende. Am letzten Schultag geht's weiter.

