Ein 69-Jähriger hält Polizei und Justiz auf Trab

Seit einiger Zeit ist das Verhalten eines 69-jährigen Pensionisten das Top-Gesprächsthema in Dorf. Viele im Ort sehen ihn als Querulanten, der alte Mann hingegen sieht die Welt mit seinen Augen und die anderen als die eigentlichen Störenfriede. Das ließ den 69-Jährigen zu Maßnahmen greifen, die in einen Strafprozess am Landesgericht Korneuburg mündeten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Sachbeschädigung und gefährliche Drohung vor.

Dass dieser Fall prekär werden würde, kündigte sich für Richter Martin Bodner insofern an, als dass der Mann selbst nach dem Strafantrag nicht mit seinen Gehässigkeiten aufhörte und deswegen in Untersuchungshaft genommen wurde. Die strafrechtlich relevanten Vorfälle dürften im September letzten Jahres begonnen haben. Am 23. des Monats wurde aus den Reifen eines Fahrzeugs Luft rausgelassen, bei einem anderen wurden die Reifen zerstochen.

„Sie sind ja nicht die Polizei“

Zum Luftrauslassen bekannte sich der 69-Jährige so so etwas Ähnliches wie schuldig, „weil er glaubt, das ist sein Parkplatz; als Warnung, dass er's nicht mehr macht“. „Sie sind ja nicht die Polizei“, versuchte es der Richter zunächst mit dem Naheliegendsten, das zeitigte aber keine Wirkung bei dem bisher Unbescholtenen. Dann hatte es sich auch grundsätzlich mit der Geständigkeit. Reifen habe er keine zerstochen und auch niemandem gedroht. „Kommts heraus, ich bring euch um“, soll er gesagt haben.

Das sei eine Lüge, echauffierte sich der Mann. Ebenso leugnete er, am 10. März dieses Jahres einen Gemeindemitarbeiter (61) am sogenannten Müllstadl mit einem Staubsaugerrohr bedroht zu haben. Er darf sich vom Sammelzentrum Material mitnehmen, das habe ihm der Bürgermeister erlaubt, so die Wahrnehmung des 69-Jährigen, der die Schilderungen des 61-Jährigen mit „Der spielt sich auf!“ abtat.

Seit September letzten Jahres zehn Mal vernommen

So war es auch bei einer kaputten Gegensprechanlage und Dachrinne, Schlössern und Fenstern. Selbst ein Foto aus einer Wildkamera, das den Mann mit einem Bolzenschneider in der Hand zeigte, zweifelte er an: „Das ist ein Funkbild.“ Bei der Menge an Vorfällen und Betroffenen machte sich Richter Bodner zwischenzeitlich Sorgen, ob die Polizei-Inspektion Bernhardsthal nicht aufgestockt gehörte, bei einem derartigen Arbeitsanfall. Allein der 69-Jährige wurde seit September von den dortigen Beamten zehnmal vernommen.

Das „Hauptopfer“ (44) - sechs Besuche bei der Inspektion - brachte es bei seiner Zeugenaussage auf den Punkt: „Er geht keiner Konfrontation aus dem Weg.“ Alarmiert reagierte der Richter auf einen Vorfall, der bisher noch keine so große Beachtung in den Ermittlungen fand. Der 69-Jährige soll den Sohn des 44-Jährigen an der örtlichen Busstation angesprochen haben. Diese Begegnung sei für den Buben so verstörend gewesen, dass er sich seitdem weigere mit dem Bus zu fahren, so der Vater in seiner Zeugenaussage.

Zwei weitere Zeugen, ein weiteres Gutachten - Vertagung

Er habe nur wissen wollen, ob das Kind ein Mädel oder ein Bub ist, so die vermeintlich unschuldige Antwort. Warum das Kind so verstört reagierte, war ihm egal. Schon einmal wurde der Pensionist vom psychiatrischen Gutachter Peter Hofmann in Augenschein genommen. Das Ergebnis: paranoide Schizophrenie und die Uneinsichtigkeit ins Krankheitsbild. Obwohl er dem Sachverständigen bescheinigte, ein guter Mann zu sein, zog er es aber weiter vor, „mich auf meinem Grundstück zu therapieren“.

„Das wird Ihnen nicht gelingen“, so die realistische Einschätzung des Richters. Aufgrund des Verhandlungsverlaufs vertagte Bodner vorerst. Zum einen wird sich der Gerichtspsychiater noch einmal mit dem 69-Jährigen auseinandersetzen. Zum anderen werden für den nächsten Prozesstag zwei weitere Zeugen geladen. Für den Vorfall an der Busstation wurde eine Frau genannt, die möglicherweise Wahrnehmungen dazu hat; zudem der Bürgermeister des Ortes, wegen der Erlaubnis zur Selbstbedienung.

