Laa: Statt Tik-Tok-Video-Dreh den Bankomat-Code geklaut

Eine Lektion enthält einem das Landesgericht Korneuburg auch nicht vor, nämlich die, dass Menschen mit Behinderung eben auch nur Menschen sind – und Straftaten begehen. So zum Beispiel ein 19-Jähriger, der bei der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg von seinem Verteidiger Thomas Reissmann, seinem Erwachsenenvertreter und seiner Bewährungshelferin unterstützt wurde.

Es war bereits das dritte Mal, dass er sich vor einem Richter, diesmal Rainer Klebermaß, verantworten musste. Im Juli letzten Jahres lernte er via Internet einen 36-Jährigen mit ähnlichen Einschränkungen wie den seinen kennen. Der 19-Jährige schlug vor, ein Tik-Tok-Video zu gestalten, um so auf ihre gemeinsame Situation aufmerksam zu machen. Der 36-Jährige stimmte einem Besuch des vermeintlichen „Freundes im Geiste“ in seinem Zuhause in Laa an der Thaya zu.

Was infolge der Begegnung der eigentlich Gleichgesinnten geschah, veranlasste sowohl den Richter als auch den Verteidiger zu den Worten: „Das ist schäbig." Der 19-Jährige spähte die Bankomatdaten seines Gastgebers aus und benutzte die Daten für eigene Zwecke, weil er Geld gebraucht habe, wie er Klebermaß schilderte. In puncto des Stellenwerts der wichtigen Ausgaben bat Reissmann schon bei seinem Eröffnungsplädoyer für das Verständnis des Richters, dass in der Welt seines Mandanten andere Dinge Priorität genießen würden.

„Dass ein Behinderten den anderen so über den Tisch zieht“

Dazu gehörten eine Flugreise und Tik-Tok-Follower, die sich der 19-Jährige mit den erschlichenen Daten – in seiner Welt, dem Internet – kaufte. Es sei die Gelegenheit gewesen, so der junge Mann, der sein Unrecht vor Gericht durchaus einsah und laut seiner Betreuer zum Zeitpunkt der Tat eine „instabile Phase" durchlebte. Das änderte nichts an der Enttäuschung des Geschädigten, „dass ein Behinderter den anderen so über den Tisch zieht".

Daran änderte auch die Entschuldigung des 19-Jährigen nichts: „Ich find's nicht ok." Die Verhandlung endete wenig überraschend mit einem Schuldspruch in Form von fünf Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Der junge Mann, der bereits bei einem der vorangegangenen Delikte das Übel der U-Haft verspürte, sei "ein Fall für intensive Betreuung, nicht für das Gefängnis", befand Klebermaß und ergänzte: "Vom Geld fremder Leute lassen Sie gefälligst die Finger."

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.