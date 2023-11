Land um Laa: Nicht jede Straftat ist auch eine Straftat

Ob es Richterin Anna Wiesflecker am Landesgericht Korneuburg bei einer Anklage wegen gefährlicher Drohung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz wirklich mit Straftaten im juristischen Sinn zu hat, bleibt noch zu klären. Angeklagt war ein 28-Jähriger wegen dieser Taten, die er am 27. Juni dieses Jahres in Land um Laa begangen haben soll. Das Opfer soll die Großmutter (68) gewesen sein, bei der er zu der Zeit lebte.

Er sei an dem Tag nur „mit Schwung vorbeigegangen“, damit die „Oma weggeht“, schilderte er die Vorgänge in der Küchentür, die einen Sturz der 68-Jährigen zur Folge hatte. Auch gab er zu, dass er danach „was nicht so Schönes gesagt“ habe, - er drohte seiner Großmutter mit dem Umbringen und Abstechen. „Kann passiert sein“, räumte der 28-Jährige die Wortwahl ein. Und auch, dass er trotz aufrechten Waffenverbots zwei Schlagringe besaß, gab er recht reumütig zu. Darum sei er auch panisch geworden, als die Polizei erschien.

„Schaffen Sie das, ohne zornig zu werden“

Aber dann begann der psychologische Teil der Verhandlung. Denn der Grund seiner Taten könnte in der diagnostizierten paranoiden Schizophrenie des 28-Jährigen liegen. So signalisierte die Richterin schon vor der Einvernahme der 68-Jährigen, dass sie es für möglich halte, dass der junge Mann an diesem Tag einen Schub seiner Krankheit gehabt haben könnte. Deswegen fühlte sie beim Beschuldigten vor, „schaffen Sie das, ohne zornig zu werden“. „Versuch mas“, gab sich der 28-Jährige optimistisch.

Die Aussage der Großmutter untermauerte dann die Ahnung der Richterin. Der Vorfall selbst habe sich so zugetragen, aber sie hätte erst dadurch die Tragweite der Erkrankung ihres Enkels verstanden und sich damit beschäftigt. Aus Angst vor der Drohung hätte sie damals die Polizei gerufen, aber sie habe auch verstanden, dass ein anderes Verhalten ihrerseits dieser Eskalation hätte vorbeugen können. Die Richterin vertagte, um den 28-Jährigen begutachten zu lassen, ob er zum Zeitpunkt der Taten für diese verantwortlich war.