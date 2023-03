Mistelbach: Schüler fühlte sich von guter Laune anderer provoziert

Für zwei Burschen der Landesberufsschule Mistelbach sollte am 23. Jänner dieses Jahres mit dem gemeinsamen Spaziergang am Gelände hinter dem Bahnhof in Mistelbach der Schultag ausklingen. "Wir haben eine Gaudi gehabt", sagte einer (16) der beiden am Landesgericht Korneuburg vor Richter Rainer Klebermaß. Plötzlich rief ein ebenfalls 16-Jähriger zu ihnen herüber, "ob wir ein Problem haben", was sie verneinten und den Burschen nicht weiter beachteten.

Der jedoch habe immer weiter gemacht. Übereinstimmend sagten beide Berufsschüler aus, dass der 16-Jährige auf Streit aus war. Das führte an dem Tag auch zu mehreren Faustschlägen die einer der beiden Schulkollegen einstecken musste. Außerdem wurde den Kumpels gedroht, sie sollen sich schleichen, sonst kenne er zehn Leute um sie wegzuräumen. Freimütig räumte der angeklagte 16-Jährige auf die Frage des Richters ein, ob er dies als Einschüchterung gemeint habe: "Angst war das Ziel.“

„Wo ist da die Provokation?“

Er habe sich unnötig provozieren lassen verantwortete sich der Tischlerlehrling, was den Richter natürlich nachfragen ließ. "Ich soll Gas geben am Mofa", so die Antwort, die allseits eine irritierte Pause zur Folge hatte. "Wo ist da die Provokation?", fasste es Klebermaß in Worte. Der eigentliche Affront lag - wie sich herausstellte - an der guten Laune der Schüler. Der Angeklagte, bei dem es die Justiz in einem früheren Verfahren schon mal mit einer Diversion probiert hat, dachte, die zwei würden ihn auslachen.

Das Gericht möge doch bitte die "nicht schöne Kindheit" seines Mandanten berücksichtigen, machte sich Verteidiger Johann Grandl für selbigen in seinem Schlussplädoyer stark. Gemeint waren ein gewalttätiger Vater und ein Leben mit der Mutter im Frauenhaus. Bei allem sozialen Verständnis stieß dem Richter "die Art der Begehung - ohne erkennbaren Anlass - sauer auf". Ein Monat bedingte Freiheitsstrafe samt Bewährungshilfe für die Dauer der dreijährigen Probezeit lautete das Urteil.

