Nach Schummelei: „Müssen auch über die alte Geschichte reden“

„Er hat schon wieder eine Dummheit gemacht“, begann Verteidiger Maximilian König das Plädoyer am Landesgericht Korneuburg für seinen 33-jährigen Mandanten. Dieser war der Urkundenfälschung angeklagt. Er soll am 1. März dieses Jahres beim Bezirksgericht Mistelbach bei der Gewerbeanmeldung als Kfz-Meister gefälschte Unterlagen, wie ein Dienstzeugnis und einen Versicherungsauszug, vorgelegt haben - und ist damit natürlich aufgeflogen. Tatsächlich fehlten ihm wenige Monate Berufspraxis, um sich als Meister selbstständig zu machen.

Eine Diversion im Nacken und einen neuen Vorwurf vor der Brust

Der gelernte Mechaniker hatte die Chance eine Werkstatt zu übernehmen und nicht nachgedacht, so sein Verteidiger. Aber das war eben nicht das einzige Problem des Beschuldigten. Am 14. Jänner letzten Jahres kam er bei einem schweren Betrug, den er von seinem damaligen Domizil im Südlichen Weinviertel aus verübte, indem er ein Logistik-Unternehmen um Pakete im Wert von 5.700 Euro erleichterte, mit einer Diversion in Form einer zweijährigen Probezeit davon. Der Schaden wurde seitdem auch vollständig wiedergutgemacht. Aber jetzt - weit vor Ablauf der Probezeit - ist eben wieder was passiert.

„Also müssen wir auch über die alte Geschichte reden“, so Richter Manfred Hohenecker. Der 33-jährige Angestellte war reumütig und voll geständig. In seinem Versuch sich aufzurappeln, habe er - mal wieder - eine falsche Entscheidung getroffen, warf sich König für seinen Mandanten in die Schlacht und konnte tatsächlich den Richter zu einem gewissen Verständnis für die Situation seines Mandanten bewegen. Zarte drei Monate bedingte Freiheitsstrafe lautete das Urteil für beide Delikte. Damit gilt der Mann, der den Schuldspruch sofort annahm, offiziell immer noch als unbescholten.