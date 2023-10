Wie aus einer späten Liebe ein Gerichtssaal-Drama wurde

Schon im Alter von 61 Jahren war eine Frau aus Laa an der Thaya Witwe geworden. Doch das Leben und die Liebe meinten es gut mit ihr und sie fand erneut einen Lebensgefährten, der sie 17 Jahre begleiten sollte. Doch der zwölf Jahre jüngere Mann wurde plötzlich schwer krank und verstarb am 13. Dezember letzten Jahres. Danach wurde aus der späten Liebe aber erstmal eine juristische Achterbahnfahrt.

Denn nicht die heute 79-jährige Frau sollte das Erbe des Mannes antreten, sondern dessen Stiefenkeltochter (32), zu der er aber schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Der 32-Jährigen waren Behebungen von fünf Sparbüchern ihres Erblassers in der Gesamthöhe von fast 70.000 Euro kurz vor dessen Tod am 23. November in einer Bankfiliale in Altlichtenwarth aufgefallen - weswegen der Vorwurf der Untreue im Raum stand. Mit dieser Anklage sah sich die unbescholtene Frau am Landesgericht Korneuburg einem Schöffensenat gegenüber.

Tränen der Anspannung schon bei den Eröffnungsplädoyers

Vor der Verhandlung versuchten ihr Sohn und ihr Verteidiger mit einer Plauderei im „Amtscafé“ von der Anspannung abzulenken. Im Verlauf des Prozesses sollte sich das aber rasch - und am Ende fast dramatisch - ändern. Bereits bei den Eröffnungsplädoyers brachen sich bitterliche Tränen Bahn. Was die alte Dame selbst - wieder bei Fassung - zu ihrer Verteidigung vortrug, war eine Geschichte des gegenseitigen Vertrauens, eines eigentlich sehr ungleichen Paares. Abgesehen vom Altersunterschied waren auch die jeweiligen Vermögensverhältnisse der beiden andere.

Während der Mann mit seinen Ersparnissen keine großen Sprünge machen konnte, war die 79-Jährige durchaus begütert: „Ich bin eine sparsame Frau.“ Deswegen half sie ihm auch mit ihrem Geld, zum Beispiel für ein neues Dach, durch das es bereits durchregnete - und etliches andere auch. Außerdem habe sie ihm den Haushalt in Altlichtenwarth all die Jahre geführt. Das wiederum war von der Staatsanwaltschaft aufgrund der Zeugenaussage einer Nachbarin (67) in Zweifel gezogen worden.

„Ich hab ihn geliebt, bis er die Augen zugemacht hat“

Die sagte aus, dass die 79-Jährige unter der Woche nur sehr selten da gewesen sei. Wenn, sei sie am Freitag gekommen und bereits am Sonntag gegen Mittag wieder gefahren. Daraus zog die Staatsanwaltschaft den Schluss, dass gar keine aufrechte Lebensgemeinschaft zwischen den beiden bestand. Der Hintergrund dieser Wahrnehmungen dürfte aber eher einem schwelenden Nachbarschaftsstreit geschuldet gewesen sein. Mit offenen Worten erzählte die alte Dame von großer Zuneigung bis ans Sterbebett im Krankenhaus: „Ich hab ihn geliebt, bis er die Augen zugemacht hat.“

Trotz allem blieb für den vorsitzenden Richter Manfred Hohenecker aufzuklären, was es mit den Sparbüchern, den auffälligen Behebungen und dem Testament auf sich hatte. Die Sache mit den Sparbüchern konnte die Frau recht lebensnah erklären. Das Paar war sich einig, dass es die Frau sei, die zuerst gehen würde, weswegen die 79-Jährige ihre Sparbücher auf den Namen ihres Partners umschreiben ließ. Dass die - offenbar nicht wohl gelittene - Ex-Schwiegertochter in der angestammten Filiale der Frau in Laa zu arbeiten begann, war eine zusätzliche Motivation, das Geld zu transferieren.

Vor dem Urteil kurz vor einem Kollaps

Doch das Schicksal hatte andere Pläne, und der Mann kam schwer erkrankt am 19. November das erste Mal ins Krankenhaus. Schnell war klar, dass es nicht gut ausgeht, deswegen habe der Mann gewollt, dass sie ihr Geld wiederbekommt, dazu noch knapp 10.000 Euro für die Hilfe, Pflege und Dienstleistungen in der schweren Zeit der Erkrankung davor. Auch die Erbin sei für sie keine Überraschung gewesen, da diese bereits 2014 als Begünstigte im Testament vermerkt wurde, was sie wusste.

Staatsanwalt Stefan Dunkl hielt bei seinem Schlussplädoyer die Anklage pflichtgemäß aufrecht und verwies auf die Beweiswürdigung des Senats. Das deutet zwar meist an, dass von der Anklage nicht viel übrig bleiben wird, trotzdem wurde die Aufregung für die alte Dame langsam zu viel. Weswegen sich ihr Verteidiger und Dunkl um die Frau kümmerten und versicherten unisono: „Es geht gut aus.“ Und das tat es auch. Nach rekordverdächtiger Beratungszeit fällte der Schöffensenat das eindeutige Urteil: Freispruch. Mit der Rechtskraft des Urteils ist der juristische Alptraum für die Frau zu Ende.