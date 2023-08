Zwei Brüder, vier Promille und zwei verletzte Polizisten in Staatz

Es soll ja schon des Öfteren vorgekommen sein, dass manch einer beim Fest zum Maibaumaufstellen ein bisserl zu viel Alkohol erwischt. Dass das allerdings mit einem sogenannten Filmriss und einer Anklage wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt endet, ist das eher die Ausnahme. Ein 34-Jähriger dürfte am 1. Mai dieses Jahres bei einer Feier in Staatz-Kautendorf definitiv zu viel eines beliebten Kräuterlikörs erwischt haben.

Zuerst fiel er dem jungen Barkeeper (17) auf, da der 34-Jährige durch seinen torkelnden Gang immer wieder Stehtische touchierte. Nach der Weigerung, weiter Alkohol an ihn zu verkaufen, schlug der Beschuldigte zu. Die alarmierte Polizei hatte anschließend alle Hände voll mit dem 34-Jährigen zu tun, denn da erschien dann noch der ebenfalls schwer betrunkene Zwillingsbruder auf der Bildfläche, was die Amtshandlung nicht einfacher machte.

„Woran kann man sich mit fast zwei Promille noch erinnern?“

Vor Richter Manfred Hohenecker am Landesgericht Korneuburg gab sich das Brüderpaar sehr geknickt und keineswegs uneinsichtig - allein, es fehlte die Erinnerung. Das schätzte der Richter bei der Frage „Woran kann man sich mit fast zwei Promille noch erinnern?“ bei beiden Brüdern richtig ein. Das Ergebnis war erwartungsgemäß dürftig. Der Erstangeklagte hätte noch einen Kräuterschnaps getrunken und dann sei das „Licht aus“ gewesen. Erst in der Ausnüchterungszelle der Wache sei er dann wieder halbwegs zu sich gekommen.

Ob er denn die Polizisten wahrgenommen habe, gegen die er sich - laut deren Aussagen - recht aggressiv gewehrt habe, wollte Hohenecker vom Erstangeklagten wissen. An den Auftritt der Polizei, deren Verletzungen und die Verwüstung der Zelle könne er sich kein bisschen erinnern. Der zweitangeklagte Bruder will in einem kurzen Moment die Polizei bemerkt haben, viel mehr gab aber auch dieser Erinnerungsversuch nicht her.

„Haben sich die zwei noch g'spürt“

Hohenecker hoffte von den damals beteiligten Polizisten mehr Aufschluss zu erhalten. „Haben sich die zwei noch g'spürt?“, wollte der Richter von den Beamten wissen. Ein 52-jähriger Gruppeninspektor schilderte, wie sie bei ihrem Eintreffen auf dem Fest von dem Erstangeklagten mit „Scheiß-Kieberer“ begrüßt wurden. Auf der anderen Seite sagten Kollegen aus, dass aus dem Mann kein „gerader Satz“mehr herauskam.

Die Angaben über die körperliche Befindlichkeit der Angeklagten schwankten. Einig waren sich die Polizisten im aggressiven Verhalten - vor allem - des Erstangeklagten, der in dieser Nacht auch zwei Polizisten verletzt hatte, was qua ihres Amtes juristisch als schwere Körperverletzung gewertet wird. Nicht schlüssig war sich der Richter über den Grad der Alkoholisierung - er gab ein gerichtsmedizinisches Gutachten in Auftrag. Aus diesem Grund vertagte er auch.