Die Kritik am Landesklinikum Mistelbach reißt nicht ab: Nachdem die NÖN in der Vorwoche über einen Patienten berichtete, der während seiner Behandlung mit Corona-Infizierten in Kontakt gekommen sein soll, wandten sich erneut Angehörige an die NÖN.

„Eine Corona-Infektion kann man im normalen Leben vielleicht nicht verhindern, aber wenn in einem Krankenhaus so verantwortungslos und fahrlässig gehandelt wird, dann darf man hier nicht wegsehen und muss andere davor warnen und schützen“, sagt Wolfgang Ebner aus dem Bezirk Gänserndorf. Bei seinem 80-jährigen Onkel wurde im Klinikum eine Gallenoperation vorgenommen.

„Der Familie wurde versichert, dass die OP durchführbar und möglich wäre“, schildert Ebner. Und tatsächlich verlief der Eingriff reibungslos. Sein Onkel blieb zur Nachbehandlung im Spital und erholte sich zunächst alleine in einem Zimmer. Als jedoch ein weiterer Patient diesem Zimmer zugeteilt wurde, änderte sich die Situation schlagartig.

Über Coronatest nicht aufgeklärt

„Mein Onkel berichtete am nächsten Morgen, dass er nicht schlafen konnte, weil der Patient die ganze Nacht stark hustete und sehr krank war“, erzählt Ebner. Wie sich später herausstellen sollte, wurde auch ein Coronatest vorgenommen, über den der Onkel jedoch nicht aufgeklärt worden sei. Danach wurde er mit einem Rettungstransport nach Hause geschickt.

„Zu diesem Zeitpunkt war er zwar Verdachtsfall, das Testergebnis war jedoch noch nicht bekannt. Er wartete mit mindestens fünf Personen völlig ungeschützt auf seine Rettungsfahrt. Möglicherweise erfolgte hier bereits die Weiterinfektion der anwesenden Patienten“, befürchtet Ebner.

Zu Hause angekommen, ging es dem Onkel rapide schlechter; seine Enkeltochter, die selbst bei der Rettung tätig ist, setzte alle Hebel in Bewegung. Sie fand heraus, dass das Testergebnis ihres Großvaters positiv war. Sofort organisierte sie einen Platz im zuständigen Hollabrunner Krankenhaus und einen „ordnungsgemäßen“ Rettungstransport.

"Wenn das dort so weitergeht, gefährdet diese Einrichtung noch unzählige Patienten"

Die ersten Tage in Hollabrunn war der Zustand des Onkels stabil, dann verschlechterte er sich dramatisch; die Familie geht vom Schlimmsten aus. Für Ebner ist klar: Diese Ansteckung hätte sich vermeiden lassen. Er will mit der Geschichte warnen, „denn wenn das dort so weitergeht, gefährdet diese Einrichtung noch unzählige Patienten“, erhebt er schwere Vorwürfe gegen das Landesklinikum Mistelbach.

Barbara Schindler-Pfabigan, Sprecherin des Mistelbacher Spitals, kann nur allgemeine Informationen zu der Kritik geben: „Zum konkreten Fall kann aus Datenschutzgründen ohne das persönliche Einverständnis des Patienten zur Veröffentlichung seiner Daten keine Auskunft gegeben werden“, klärt sie auf.

Sie versichert jedoch: Es werde in enger Abstimmung mit der zuständigen Behörde alles getan, um Patienten und Mitarbeitern größtmöglichen Schutz vor Covid-19 zu bieten. Außerdem würden nur Operationen durchgeführt, deren Aufschiebung ein Risiko bzw. eine Gefahr für den Patienten darstellen würde. „Die Entlassung eines Patienten erfolgt, wenn die stationäre Behandlung abgeschlossen ist und er aus medizinischer Sicht in häusliche Pflege entlassen werden kann. Eine plötzliche Verschlechterung des Gesundheitszustands kann jedoch immer wieder eintreten und ist nicht vorhersehbar“, betont Schindler-Pfabigan. Daher würde auch in jedem Entlassungsbrief darauf hingewiesen, in einem solchen Fall wieder das Klinikum aufzusuchen.

Ist ein auf Covid-19 getesteter Patient während seines Aufenthalts immer fieber- und beschwerdefrei und eine Entlassung medizinisch möglich, könne diese auch erfolgen. „Es werden jedoch alle Patienten und die zuständige Behörde von den Testergebnissen, sobald sie bestätigt sind, informiert“, schildert die Pressesprecherin.

Sofern sich die Rettung oder Angehörige mit Patienten im Klinikum anmelden, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, würde vom diensthabenden Arzt eine Transferierung ins Klinikum Hollabrunn organisiert.