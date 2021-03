Alternativ dazu gilt ein ärztliches Attest als Nachweis über eine in den letzten sechs Monaten erfolgte und zu diesem Zeitpunkt aktuell abgelaufene Infektion oder ein zeitlich beendeter Absonderungsbescheid, wenn der/die Besucher/in oder die Begleitperson in den letzten sechs Monaten nachweislich an COVID-19 erkrankt (und wieder genesen) war. Keine Nachweispflicht gilt bei

• Begleitung zu einer Entbindung,

• Palliativ- und Hospizbegleitung und

• Begleitung bei kritischen Lebensereignissen.

Während des gesamten Aufenthalts im Klinikum ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Die Besuchszeiten sind in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, im Ausmaß von höchstens 30 Minuten. "Da es gerade um 14 Uhr immer wieder zu Wartezeiten beim Einlass kommen kann, bittet das Landesklinikum die gesamte Besuchszeit bis 18 Uhr für einen Besuch zu nutzen", heißt es aus dem Landesklinikum.

Um die Zutrittsformalitäten zu vereinfachen, kann vor geplanten Besuchen das Kontaktformular, das auf der Homepage des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf unter den Besucherregelungen zu finden ist, schon vorab ausgefüllt werden.

Besuche an Covid- und Quarantäne-Stationen sind nur in strikten Ausnahmefällen mit Voranmeldung möglich.

mistelbach.lknoe.at